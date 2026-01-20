Signature au PSG : Il annonce déjà son départ ?

A l'occasion de l'avant-dernière journée de saison régulière de Ligue des champions, le PSG sera ce mardi soir à Lisbonne dans l'optique de consolider sa position favorable à la qualification pour la phase à élimination directe. Nuno Mendes prendra part à ce match contre le Sporting Portugal, son club formateur, où un retour à l'avenir n'est pas à écarter.
Une saison en prêt pour Nuno Mendes a conforté le PSG dans sa décision initiale d'attirer le joueur issu de l'académie du Sporting Lisbonne. A l'aube de ses 20 ans, l'international portugais signait définitivement au Paris Saint-Germain pour 40M€ qui était le montant de l'option d'achat négociée avec le Sporting. L'arrière latéral portugais ans quittait alors son club de cœur et formateur où il avait tout connu pendant une décennie.
Nuno Mendes retrouve son premier amour
Ce mardi, Nuno Mendes va retrouver son premier coup de cœur en marge de la 7ème journée de saison régulière de Ligue des champions entre le Sporting Lisbonne et le PSG à l'Estadio José Alvalade. A seulement 23 ans, Mendes a déjà acquis une belle expérience et empile les trophées au Paris Saint-Germain avec notamment une Ligue des champions, une Coupe intercontinentale des clubs et une Supercoupe d'Europe ces derniers mois.
«Une carrière c'est long donc pourquoi pas»
Après avoir tout gagné au PSG et avoir fait le tour de la question sur la scène européenne, Nuno Mendes pourrait-il se laisser tenter par un retour là où tout a commencé au Sporting Lisbonne ? De passage en conférence de presse, rapportée par RMC Sport, le défenseur portugais n'a clairement pas fermé la porte à cette éventualité. « Une carrière c'est long donc pourquoi pas ». Reste à savoir quand est-ce que cette opération aura lieu alors que Mendes a prolongé son contrat au PSG en février 2025.