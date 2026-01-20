Signature au PSG : Il annonce déjà son départ ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l'occasion de l'avant-dernière journée de saison régulière de Ligue des champions, le PSG sera ce mardi soir à Lisbonne dans l'optique de consolider sa position favorable à la qualification pour la phase à élimination directe. Nuno Mendes prendra part à ce match contre le Sporting Portugal, son club formateur, où un retour à l'avenir n'est pas à écarter.

Une saison en prêt pour Nuno Mendes a conforté le PSG dans sa décision initiale d'attirer le joueur issu de l'académie du Sporting Lisbonne. A l'aube de ses 20 ans, l'international portugais signait définitivement au Paris Saint-Germain pour 40M€ qui était le montant de l'option d'achat négociée avec le Sporting. L'arrière latéral portugais ans quittait alors son club de cœur et formateur où il avait tout connu pendant une décennie.

Nuno Mendes retrouve son premier amour Ce mardi, Nuno Mendes va retrouver son premier coup de cœur en marge de la 7ème journée de saison régulière de Ligue des champions entre le Sporting Lisbonne et le PSG à l'Estadio José Alvalade. A seulement 23 ans, Mendes a déjà acquis une belle expérience et empile les trophées au Paris Saint-Germain avec notamment une Ligue des champions, une Coupe intercontinentale des clubs et une Supercoupe d'Europe ces derniers mois.