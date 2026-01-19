Une star du Real Madrid en Ligue 1, c'est le choc !

En voilà un mouvement que peu de supporters lyonnais ont vu venir. Sauvé in extremis de la rétrogradation administrative au printemps dernier, l'OL est parvenu à attirer un joueur du Real Madrid par le biais d'un prêt sec jusqu'à la fin de la saison cet hiver : la jeune pépite brésilienne de 19 ans nommée Endrick. Après ses débuts en fanfare à l'Olympique Lyonnais, il s'est dit sous le choc. Explications.
Dès décembre 2022, le Real Madrid doublait le PSG et d'autres écuries européennes dans la course à la signature d'Endrick. Agé seulement de 16 ans à l'époque de l'annonce de son transfert à 70M€ qui ne pouvait prendre forme qu'à sa majorité en juillet 2024 comme le stipule le règlement de la FIFA, le jeune talent de Palmeiras a dû prendre son mal en patience avant d'être présenté au Santiago Bernabeu comme la jeune star susceptible de faire passer le club merengue dans une autre dimension.
Endrick passe du Real Madrid à l'OL
Sous les ordres de Carlo Ancelotti la saison dernière, Endrick a multiplié les apparitions, inscrivant même quelques buts au passage dans un climat pourtant très concurrentiel en attaque avec notamment Kylian Mbappé, Vinicius Jr ou encore Rodrygo Goes pour ne citer qu'eux. Néanmoins, sous Xabi Alonso, le buteur brésilien de 19 ans n'a bénéficié que de trois matchs occasions de se montrer pendant la première partie de saison.
«Je n'aurais jamais imaginé jouer ici devant autant de monde»
Trop peu à son goût alors qu'il rêve de participer à la Coupe du monde en Amérique du nord avec le Brésil du 11 juin au 19 juillet. Le 23 décembre dernier, l'OL annonçait la venue en prêt de six mois sans option d'achat d'Endrick. Buteur contre le LOSC en Coupe de France (2-1) puis passeur décisif au cours de la réception de Brest dimanche en Ligue 1 (2-1), Endrick a hérité de la récompense d'homme du match et a pu célébrer la victoire avec les supporters lyonnais tout bonnement géniaux à son sens comme révélé en zone mixte dans des propos rapportés par L'Equipe. « C'est un sentiment incroyable. J'ai vu le stade, sa taille. J'ai réalisé à quel point il était grand. Je n'aurais jamais imaginé jouer ici devant autant de monde. Le public était formidable aujourd'hui. Ils n'ont pas arrêté de crier et de chanter. C'était le match idéal. Le stade était incroyable. J'ai eu la chance de le visiter avant de jouer mes premières minutes avec mon équipe ».