Une star du Real Madrid en Ligue 1, c'est le choc !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En voilà un mouvement que peu de supporters lyonnais ont vu venir. Sauvé in extremis de la rétrogradation administrative au printemps dernier, l'OL est parvenu à attirer un joueur du Real Madrid par le biais d'un prêt sec jusqu'à la fin de la saison cet hiver : la jeune pépite brésilienne de 19 ans nommée Endrick. Après ses débuts en fanfare à l'Olympique Lyonnais, il s'est dit sous le choc. Explications.

Dès décembre 2022, le Real Madrid doublait le PSG et d'autres écuries européennes dans la course à la signature d'Endrick. Agé seulement de 16 ans à l'époque de l'annonce de son transfert à 70M€ qui ne pouvait prendre forme qu'à sa majorité en juillet 2024 comme le stipule le règlement de la FIFA, le jeune talent de Palmeiras a dû prendre son mal en patience avant d'être présenté au Santiago Bernabeu comme la jeune star susceptible de faire passer le club merengue dans une autre dimension.

Endrick passe du Real Madrid à l'OL Sous les ordres de Carlo Ancelotti la saison dernière, Endrick a multiplié les apparitions, inscrivant même quelques buts au passage dans un climat pourtant très concurrentiel en attaque avec notamment Kylian Mbappé, Vinicius Jr ou encore Rodrygo Goes pour ne citer qu'eux. Néanmoins, sous Xabi Alonso, le buteur brésilien de 19 ans n'a bénéficié que de trois matchs occasions de se montrer pendant la première partie de saison.