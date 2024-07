«Repartir de zéro» : Il signe au PSG et relance sa carrière !

La rédaction

Arrivé à l’été 2015 au PSG, Ángel Di María a marqué de son empreinte la mémoire des supporters franciliens. Apprécié des fans, l’Argentin a disputé 295 matchs en sept saisons avec les Rouge et Bleu et semble avoir gardé un excellent souvenir de son séjour dans l’Héxagone, qui a changé sa vie.

Au mercato d’été 2015, le PSG frappait un grand coup, en s’offrant Ángel Di María contre un chèque de 63M€. Après sept saisons passées dans la capitale, l’international argentin (144 sélections, 31 buts) avait rejoint la Juventus, avant de filer au Benfica, club qui l’a révélé au grand public, un an plus tard. Dans un entretien accordé à l’ÉQUIPE, le gaucher est revenu sur son arrivée au PSG. Le joueur de 36 ans semble avoir vécu sa signature chez les pensionnaires du Parc des Princes comme un soulagement.

« J'étais dans une spirale négative et Paris a changé ma vie. »

Dans un entretien accordé à l’ÉQUIPE, Ángel Di María raconte son arrivée au PSG. L’Argentin décrit une sorte de délivrance : « Cela avait été une année compliquée à Manchester, où beaucoup d'événements familiaux et footballistiques s'étaient produits (il avait été victime d'une tentative de cambriolage à son domicile et n'avait pas la confiance de Louis van Gaal, son entraîneur). Ensuite, on a perdu la Copa America (0-0, 1-4 au t.a.b. face au Chili). J'étais dans une spirale négative et Paris a changé ma vie. J'ai recommencé à me sentir comme je me sentais à Madrid (lors de son passage au Real, de 2010 à 2014). Et le public m'a donné son amour dès le premier jour. On dit toujours qu'à Paris, si vous ne parlez pas français, les Français ne vous aiment pas. Eh bien, moi, je n'ai pas du tout ressenti ça ! »

« je garderai donc toujours un lien particulier avec Paris »

Dans la suite de sa déclaration, Ángel Di María revient sur son adaptation, mais également l’amour qu’il porte toujours au PSG et à Paris : « Ce dont j'avais besoin à ce moment-là, c'était d'un nouvel endroit pour repartir de zéro. Or, Paris se trouvait dans une phase de croissance, avec des joueurs extraordinaires, et, dès le premier jour, je m'y suis senti à l'aise. C'est l'endroit où j'ai passé le plus de temps dans ma carrière. Même si, quand je repense à ces sept années-là, je me dis que c'est passé très vite. J'étais heureux à Paris, c'est pour ça ! Et, au passage, j'ai eu une petite Française (sa seconde fille, Pia, née en 2017), je garderai donc toujours un lien particulier avec Paris. J'y ai passé sept ans inoubliables pour moi et ma famille. »

« Si je me sens Parisien ? Oui. »

Resté sept ans au PSG, Ángel Di María a également tenu à souligner sa longévité au sein de l’effectif parisien, malgré les nombreuses arrivées au fil des saisons : « Si je me sens Parisien ? Oui. Il est parfois difficile de rester au même endroit, dans le même club aussi longtemps. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui dans le football, avec tous ces jeunes très talentueux qui émergent chaque saison. Pendant ces sept années, des joueurs sont arrivés dans le groupe, d'autres sont partis et moi, j'ai réussi à rester. »