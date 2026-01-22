PSG : Vitinha à l'OM, la grande annonce de De Zerbi !

Peut-être plus qu’Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi, Vitinha a crevé l’écran la saison dernière, devenant l’un des meilleurs milieux de terrain de la planète football. Et ils sont nombreux qui aimeraient l’arracher au Paris Saint-Germain, comme un certain Roberto De Zerbi, coach du grand rival de l’Olympique de Marseille.
Il y a un an, le PSG a eu le nez creux. Performant mais pas encore au sommet de son art, Vitinha prolongeait son contrat jusqu’en 2029, écartant toute rumeur sur un éventuel départ. Et ça tombe bien, puisque maintenant les plus grands clubs du monde aimeraient l’avoir !
Le PSG tient un top-player
Cela semble notamment être le cas du Real Madrid. La presse espagnole a récemment annoncé que Vitinha serait la grande priorité des Madrilènes pour renforcer leur milieu de terrain. Mais il faudra une très grosse offre pour l’arracher au PSG, avec le site spécialisé Transfertmarkt qui évalue le Portugais à 110M€, soit presque trois fois son prix d’achat en juillet 2022.
« J'entraine l'OM, je ne pourrais jamais te dire Vitinha du PSG ! »
Il n’y a pas que le Real Madrid qui aimerait avoir Vitinha, puisque Roberto De Zerbi en est également fan... même s’il ne peut pas le dire tout haut. « Un joueur que je rêverais avoir sous mes ordres ? J'entraine l'OM, je ne pourrais jamais te dire Vitinha du PSG ! » a expliqué le coach de l’OM, dans le podcast Viva el Futbol. « Après j’aime Ødegaard d’Arsenal, Olise du Bayern Munich, Wirtz de Liverpool ou même Palmer de Chelsea »