PSG : Une offre de 70M€ est partie pour le pote de Kvaratskhelia !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce vendredi, le PSG a fini par valider un transfert très attendu depuis l'été dernier. En effet Khvicha Kvaratskhelia évoluera désormais sous les couleurs parisiennes, une signature qui plaît beaucoup aux dirigeants parisiens qui essayaient depuis des mois de convaincre le Géorgien. Ce dernier a fini par quitter Naples où il suscitait beaucoup d'intérêt comme Victor Osimhen. Le Nigérian, également pisté par le PSG, vient de voir une offre de Manchester United débarquer.

L'été dernier, le PSG avait placé dans sa liste les noms de Victor Osimhen et de Khvicha Kvaratskhelia. Le Napoli a forcé pour garder ses deux pépites mais six mois plus tard, la situation a changé. En effet le club italien a fini par lâcher le Géorgien et Osimhen, lui, a trouvé refuge à Galatasaray en prêt. Ses prétendants cherchent encore à le recruter et il pourrait prendre la direction de Manchester United.

Le PSG ne s'arrête pas là ! 👀 Un talent prometteur pourrait bientôt rejoindre Kvaratskhelia pour renforcer l'équipe. Restez à l'affût !

➡️ https://t.co/hDs4XdJgCz pic.twitter.com/ARk9XLHZka — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) January 19, 2025

Osimhen à Manchester United ?

D'après les informations rapportées par TeamTALK, Manchester United aurait formulé une offre de 70M€ pour Victor Osimhen. Depuis son arrivée dans le club turc en septembre, le Nigérian ne cesse de multiplier les buts, trouvant les filets à 13 reprises en 17 matches. Il pourrait se relancer en Premier League à 26 ans.

Le PSG voulait Osimhen aussi

Familier de la Ligue 1, Victor Osimhen aurait pu signer au PSG. Mais le club de la capitale n'a pas pu le recruter malgré sa proximité avec Luis Campos, qu'il connaissait depuis son passage au LOSC lors de la saison 2019-2020. Le Nigérian n'était pas désiré par Luis Enrique qui se concentrait surtout sur Khvicha Kvaratskhelia.