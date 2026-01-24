PSG - Transfert surprise : Une offre de dernière minute est partie !

Alexis Brunet

Initialement, le PSG avait prévu de ne pas se montrer actif lors du mercato hivernal. Le club de la capitale a décidé de changer ses plans et un joueur pourrait bien rejoindre Paris avant la fermeture de la fenêtre des transferts. Des négociations seraient même avancées avec un attaquant, mais une offre de dernière minute pourrait bien plomber le champion de France.

L’été dernier, le PSG ne s’était pas montré très actif sur le mercato en ne faisant venir que trois joueurs. Certains observateurs ont reproché cela au club de la capitale, mais Luis Enrique semble très satisfait de son effectif. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le club de la capitale avait d’ailleurs prévu de ne pas faire d’achats cet hiver, mais le plan a évolué.

Dro Fernandez bientôt au PSG ? Luis Enrique l’avait plusieurs fois annoncé : s’il y a une opportunité, le PSG pourrait tenter un coup cet hiver. Le club de la capitale l’a finalement trouvé, cette opportunité, car depuis plusieurs jours, Dro Fernandez est annoncé comme étant très proche de Paris. Ce milieu offensif de 18 ans évolue au FC Barcelone, avec qui il ne souhaite pas prolonger son contrat, et un départ cet hiver semble le plus probable. Pour l’avoir, le champion de France devra normalement payer sa clause libératoire de 6M€.