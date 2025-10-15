PSG - Transfert de Yamal : L'annonce qui va choquer l'Espagne !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la presse espagnole a plusieurs fois assuré que le PSG avait tenté de recruter Lamine Yamal, Romain Molina assure qu'au Qatar, la nouvelle star du football espagnol est toujours la priorité de recrutement. Cependant, pour Tripy Makonda, Lamine Yamal n'a tout simplement pas sa place au PSG. Une sortie qui devrait faire parler en Espagne.

L'intérêt du PSG pour Lamine Yamal a été relancé par Romain Molina. « Il y a Manchester City, mais il y a surtout le PSG, parce qu'à Doha on a dit : "on le veut". Ils ont décidé : "On le veut, quoi qu'il arrive un jour, il nous le faut". Et vous connaissez aussi les liens très proches entre Jorge Mendes et les décideurs qataris », a confié le journaliste indépendant sur sa chaîne YouTube. Mais Tripy Makonda assure que Lamine Yamal n'a pas sa place dans le PSG actuel.

«Dans ce PSG, Yamal n'a pas sa place» « Dans ce PSG, il n'a pas sa place. En terme de collectif, on l'a vu encore face au PSG, il ne fait aucun retour défensif. Au-delà de rattraper Nuno Mendes, quand tu décryptes le match, tu vois que quand t'as Koundé qui rentre à l'intérieur pour protéger son axe droit et que ton excentré est encore dans la partie haute du terrain... », estime-t-il au micro d'Ici Paris.