PSG - Transfert à 100M€ : C’est confirmé !

Pierrick Levallet

Et si Bradley Barcola quittait le PSG à l’issue de la saison ? Les discussions entre l’international français et le club de la capitale pour une éventuelle prolongation n’avancent pas vraiment. Dans le même temps, l’ailier de 23 ans aurait tapé dans l’oeil de la Premier League. Et la tendance semble se confirmer sur le mercato.

L’aventure de Bradley Barcola au PSG touche peut-être à sa fin. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que le club de la capitale n’avait toujours pas réussi à convaincre l’international français de prolonger son contrat, qui court jusqu’en juin 2028. Dans le même temps, l’ailier de 23 ans commencerait à avoir quelques prétendants sur le mercato, notamment en Angleterre.

L'Angleterre s'affole pour Barcola Comme le confirme Caught Offside, Liverpool, Arsenal et Chelsea se tiendraient à l’affût de la situation de Bradley Barcola. Ce dernier n’est pas vraiment considéré comme un titulaire en puissance aux yeux de Luis Enrique. L’ancien de l’OL pourrait ainsi se laisser tenter par une aventure en Premier League, surtout si un rôle plus important lui est offert.