PSG - Transfert à 100M€ : C’est confirmé !

Et si Bradley Barcola quittait le PSG à l’issue de la saison ? Les discussions entre l’international français et le club de la capitale pour une éventuelle prolongation n’avancent pas vraiment. Dans le même temps, l’ailier de 23 ans aurait tapé dans l’oeil de la Premier League. Et la tendance semble se confirmer sur le mercato.
L’aventure de Bradley Barcola au PSG touche peut-être à sa fin. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que le club de la capitale n’avait toujours pas réussi à convaincre l’international français de prolonger son contrat, qui court jusqu’en juin 2028. Dans le même temps, l’ailier de 23 ans commencerait à avoir quelques prétendants sur le mercato, notamment en Angleterre.
L'Angleterre s'affole pour Barcola
Comme le confirme Caught Offside, Liverpool, Arsenal et Chelsea se tiendraient à l’affût de la situation de Bradley Barcola. Ce dernier n’est pas vraiment considéré comme un titulaire en puissance aux yeux de Luis Enrique. L’ancien de l’OL pourrait ainsi se laisser tenter par une aventure en Premier League, surtout si un rôle plus important lui est offert.
Le PSG a fixé son prix pour son transfert
TEAMtalk, de son côté, révèle que le PSG devrait réclamer aux alentours de 100M€ pour laisser filer Bradley Barcola. Reste maintenant à voir si l’un des prétendants de l’international français acceptera de s’aligner sur ce montant pour boucler son transfert. Affaire à suivre...