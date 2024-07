PSG - Real Madrid : Son clan le prive du transfert, voilà pourquoi !

Thomas Bourseau

Depuis plusieurs semaines, le feuilleton Leny Yoro anime l’actualité mercato du PSG, mais aussi du Real Madrid. Il a été question d’une volonté du défenseur de 18 ans de troquer la tunique du LOSC pour celle des Merengue. Mais Yoro ne rejoindra pas Mbappé et son entourage ne serait pas étranger à ce rebondissement.

Leny Yoro (18 ans) est l’un des figures visages du football français. Le défenseur central de 18 ans a été formé au LOSC et y a fait ses premiers pas dans le monde professionnel. Toutefois, son contrat expirera le 30 juin 2025 et ne sera pas prolongé au vu de la tendance actuelle.

Leny Yoro quitte le LOSC, le PSG et le Real Madrid battus !

le10sport.com vous a dernièrement révélé que le PSG et le Real Madrid se trouvaient dans un bras de fer final afin de boucler le transfert de Leny Yoro. Alors que le LOSC réclamait 90M€ cet hiver, le prix du transfert devrait à présent avoisiner les 63M€. Toutefois, ce n’est ni le PSG ni le Real Madrid qui ressortira gagnant de cette opération, mais plutôt Manchester United. Mercredi, Leny Yoro se déplaçait en avion afin de passer sa visite médicale dans le nord de l’Angleterre et finaliser les derniers détails de son contrat chez les Red Devils selon le journaliste de The Athletic David Ornstein.

Yoro préférait le Real Madrid, mais son clan en a décidé autrement ?

Le Real Madrid aurait été la priorité de Leny Yoro selon le journaliste anglais. Cependant, la direction du LOSC a pris le soin d’accepter l’offre de 62M€ de Manchester United. Et d’après le journaliste Romain Molina qui a évoqué ce deal sur son compte X, l’entourage de Leny Yoro aurait grandement permis ce transfert puisque ses proches et représentants auraient pris une belle commission sur cette opération.