PSG - Real Madrid : Mbappé a répondu à ses détracteurs après son transfert

Kylian Mbappé est aujourd'hui un joueur du Real Madrid. Après 7 ans au PSG, le Français s'est engagé libre avec les Merengue. Un transfert qui a énormément fait parler et valu certaines critiques à Mbappé. Mais voilà que tout cela serait de l'histoire ancienne selon les dires de Federico Valverde, milieu de terrain du Real Madrid.

Arrivé au terme de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a enfin rejoint le Real Madrid. Florentino Pérez a donc mis la main sur l'attaquant de 25 ans, ce qui a forcément fait beaucoup parler. Mbappé s'est également fait critiquer, mais ces détracteurs auraient enfin leur réponse.

« Il a éteint tout ça »

Pour France Football, Federico Valverde est revenu sur tout ce qu'on a pu dire autour du transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid. L'Uruguayen a alors lâché : « Je pense que non seulement beaucoup de gens lui sont tombés dessus, ont parlé sur lui, on a dit qu'il ne pourrait pas venir ici, qu'il y aurait des conflits. Il a éteint tout ça et il a prouvé qu'il était une personne spectaculaire ».

« Un super joueur »

« C'est un joueur qui se démarque pendant les matchs, qui se démarque à l'entraînement. C'est un super joueur. C'est pour tout ça que nous sommes heureux qu'il soit là. Je peux en profiter, ma famille aussi, mes enfants aussi peuvent le voir », a par ailleurs confié Valverde.