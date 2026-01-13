PSG - Mohamed Salah : Le transfert parfait annoncé !

Pierrick Levallet

Si l’hiver est pour le moment assez calme du côté du PSG, l’été devrait en revanche être mouvementé. Bradley Barcola pourrait notamment quitter le club de la capitale à l’issue de la saison. En quête d’un successeur à Mohamed Salah, Liverpool aurait coché le nom de l’international français sur sa liste pour le prochain mercato estival.

L’hiver va être assez calme du côté du PSG. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que le club de la capitale a prévu de terminer la saison avec le même effectif qu’en septembre dernier. Les dirigeants parisiens ne vont donc recruter et ne vendre personne en janvier. En revanche, les choses pourraient être différentes l’été prochain.

Liverpool en pince pour Barcola Le PSG pourrait notamment perdre Bradley Barcola. D’après les informations de Caught Offside, Liverpool aurait développé un sérieux intérêt pour l’international français. Les Reds seraient en quête d’un successeur à Mohamed Salah, en fin de contrat en juin prochain. L’ailier de 23 ans serait même vu comme idéal pour apporter quelque chose de nouveau sur le côté droit à Liverpool.