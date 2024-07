PSG - Mbappé : Luis Enrique trouve son remplaçant, une offre de 40M€ va partir

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Kylian Mbappé parti au Real Madrid, remplacer l'international français a été érigé en grande priorité pour le PSG à l'occasion de ce mercato estival. Toutefois, pour le moment, ce dossier n'a toujours pas été résolu par le club de la capitale. Il n'empêche que Luis Campos serait sur le coup et voilà que le PSG pourrait décider de miser sur Jadon Sancho pour l'après Mbappé. L'offensive serait imminente pour le joueur de Manchester United.

Cet été, le PSG et Manchester United risquent bien de faire des affaires. Ces derniers jours, il a notamment été du vif intérêt des Red Devils pour Manuel Ugarte. Mais voilà que dans le sens inverse, les Parisiens penseraient à Bruno Fernandes et Jadon Sancho. De retour d'un prêt au Borussia Dortmund, l'Anglais avait fait du mal au PSG en Ligue des Champions. D'ici peu, Sancho pourrait endosser le maillot parisien. Selon les informations de Footmercato, les discussions seraient avancées entre le club de la capitale et l'ailier de 24 ans. Un accord serait en passe d'être trouvé entre les deux parties.

Luis Enrique pousse pour Sancho

Direction le PSG pour Jadon Sancho ? A en croire CaughtOffside, l'actuel joueur de Manchester United pourrait endosser le costume de successeur de Kylian Mbappé à Paris. Luis Enrique pousserait même en personne pour faire venir l'international anglais afin d'assurer le remplacement du nouveau joueur du Real Madrid. A voir maintenant si un accord pourra être trouvé avec Manchester United.

Une première offre de 40M€

Manchester United acceptera-t-il de se séparer de Jadon Sancho ? Et surtout quel prix devra payer le PSG pour s'offrir l'international anglais ? Selon CaughtOffside, le club de la capitale se préparerait à envoyer une première offre de l'ordre de 40M€. Visiblement, cela ne devrait pas faire mouche auprès des Red Devils, puisqu'il faudrait au moins compter 50M€ pour espérer boucler le transfert de Jadon Sancho. A suivre...