PSG : Luis Enrique a trouvé la recette miracle pour oublier Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Interrogé sur la succession de Kylian Mbappé pour la première fois depuis que l’attaquant français a rejoint le Real Madrid, Luis Enrique s’est prononcé sur la façon dont il compte remplacer son ancien numéro 7. L’idée de l’entraîneur du PSG est simple, il préfère avoir 4 joueurs à 12 buts qu’un seul à 40 réalisations par saison.

Le PSG a donc lancé sa nouvelle ère, sans Kylian Mbappé, et sans avoir recruté de nouvel attaquant pour le moment. La succession du nouveau joueur du Real Madrid n'est pas facile à gérer pour le club de la capitale. Interrogé à ce sujet, Luis Enrique, conscient qu'il s'agit d'un sacré défi, semble toutefois avoir une idée précise, et estime même qu'il préfère avoir plusieurs joueurs à 12 buts, qu'un seul à 40 réalisations par saison.

«Il vaut mieux avoir quatre joueurs qui marquent 12 buts»

« C’est un défi passionnant. C’est un défi de montrer que le football est un sport collectif. C’est un défi pour les attaquants, mais aussi pour toute l’équipe. Nous voulons être un acteur majeur de toutes les compétitions, donc il faut améliorer à la fois l’attaque et la défense. Mon avis c’est qu’on peut y arriver. C’est mon objectif (…) Si quelqu’un marque 40 buts, on ne lui fermera certainement pas les portes, mais si je m’appuie sur mon expérience, il vaut mieux avoir quatre joueurs qui marquent 12 buts. Ça fera 48 buts et c’est mieux que 40 », explique l’entraîneur du PSG devant les médias, avant d’en rajouter une couche.

«Il va falloir changer des choses»

« Il va falloir changer des choses par rapport à la saison précédente. Avant, quand on allait vers le but, on cherchait tous le même joueur, parce que Kylian avait cette facilité à marquer des buts. Mais maintenant, il y a tout un éventail de possibilités incroyables qui s’ouvre. Et il va falloir exploiter cet éventail. J’ai déjà vécu cette situation dans d’autres clubs. Je l’ai vécu aussi avec l’équipe d’Espagne. Pour moi, c’est très excitant de voir comment on va renforcer l’équipe avec cette nouvelle dynamique », ajoute Luis Enrique.