PSG : Incroyable, Luis Enrique va recaler Lamine Yamal !

Et si le PSG revenait à la charge pour Lamine Yamal ? C'est la folle information lâchée par Romain Molina ces dernières heures. Cependant, ce transfert mettrait directement fin au nouveau projet lancé par les Parisiens sous l'impulsion de Luis Enrique. C'est la raison pour laquelle Tripy Makonda est persuadé que le technicien espagnol dise non à ce transfert.

Et si le PSG revenait à la charge pour Lamine Yamal ? Il y a quelques mois, la presse espagnole révélait que les Parisiens avaient tenté de recruter le crack du FC Barcelone, et Romain Molina assure que du côté de Doha, on continue de faire de Lamine Yamal sa grande priorité.

Lamine Yamal, le rêve du PSG ? « Il y a Manchester City, mais il y a surtout le PSG, parce qu'à Doha on a dit : "on le veut". Ils ont décidé : "On le veut, quoi qu'il arrive un jour, il nous le faut". Et vous connaissez aussi les liens très proches entre Jorge Mendes et les décideurs qataris », a dévoilé le journaliste lors d'une vidéo sur sa chaîne YouTube. Cependant, le recrutement de Lamine Yamal serait un sérieux retour en arrière par rapport au projet mis en place ces derniers mois.