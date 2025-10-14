PSG : Incroyable, Luis Enrique va recaler Lamine Yamal !

Et si le PSG revenait à la charge pour Lamine Yamal ? C'est la folle information lâchée par Romain Molina ces dernières heures. Cependant, ce transfert mettrait directement fin au nouveau projet lancé par les Parisiens sous l'impulsion de Luis Enrique. C'est la raison pour laquelle Tripy Makonda est persuadé que le technicien espagnol dise non à ce transfert.
Et si le PSG revenait à la charge pour Lamine Yamal ? Il y a quelques mois, la presse espagnole révélait que les Parisiens avaient tenté de recruter le crack du FC Barcelone, et Romain Molina assure que du côté de Doha, on continue de faire de Lamine Yamal sa grande priorité.
Lamine Yamal, le rêve du PSG ?
« Il y a Manchester City, mais il y a surtout le PSG, parce qu'à Doha on a dit : "on le veut". Ils ont décidé : "On le veut, quoi qu'il arrive un jour, il nous le faut". Et vous connaissez aussi les liens très proches entre Jorge Mendes et les décideurs qataris », a dévoilé le journaliste lors d'une vidéo sur sa chaîne YouTube. Cependant, le recrutement de Lamine Yamal serait un sérieux retour en arrière par rapport au projet mis en place ces derniers mois.
«Est-ce que c'est un joueur que Luis Enrique apprécie ?»
C'est la raison pour laquelle Tripy Makonda pense que Luis Enrique refusera un transfert de Lamine Yamal. « Dans ce PSG, il n'a pas sa place. En terme de collectif, on l'a vu encore face au PSG, il ne fait aucun retour défensif. Au-delà de rattraper Nuno Mendes, quand tu décryptes le match, tu vois que quand t'as Koundé qui rentre à l'intérieur pour protéger son axe droit et que ton excentré est encore dans la partie haute du terrain... Il est jeune, il a énormément de potentiel mais est-ce que c'est un joueur que Luis Enrique apprécie ? Peut-être dans ses qualités, mais un peu moins sur le plan collectif », estime l'ancien latéral gauche du PSG au micro d'Ici Paris.