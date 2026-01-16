PSG : Il donne sa parole au Qatar, transfert avorté en Ligue 1 !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Depuis son départ du PSG en 2023, Abdou Diallo a entamé une nouvelle vie au Qatar. Cependant, son prêt d’Al-Arabi à Al-Duhail n’a rien donné sportivement parlant, engendrant une nouvelle aventure chez un autre pensionnaire de l’élite du football qatarien : Umm Salal SC selon Fabrice Hawkins qui révèle l’échec de l’OGC Nice dans ce dossier.

Abdou Diallo (29 ans) n’a effectué que trois saisons pleines qu’au Paris Saint-Germain avant de partir en prêt du côté du RB Leipzig à l’été 2022. Un an plus tard, le divorce fut officiellement prononcé avec le PSG puisqu’il s’engageait définitivement à Al-Arabi à l’instar de Marco Verratti. Comme Le Petit Hibou, Diallo a quitté le club qatarien pour Al-Duhail, mais n’a pas eu la moindre minute à se mettre sous la dent depuis la dernière intersaison.

Abdou Diallo quitte un club qatarien… pour un autre Son prêt à Al-Duhail va être rompu selon Fabrice Hawkins. Le journaliste de RMC Sport affirme sur son compte X que l’international sénégalais, qui n’a pas pris part à la Coupe d’Afrique des nations au Maroc, est prêté jusqu’à la fin de la saison à Umm Salal SC. Le pensionnaire du championnat qatarien aurait remporté une course à la signature de Diallo plutôt disputée en coulisses et notamment en Ligue 1.