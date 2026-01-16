PSG : Il donne sa parole au Qatar, transfert avorté en Ligue 1 !

Depuis son départ du PSG en 2023, Abdou Diallo a entamé une nouvelle vie au Qatar. Cependant, son prêt d’Al-Arabi à Al-Duhail n’a rien donné sportivement parlant, engendrant une nouvelle aventure chez un autre pensionnaire de l’élite du football qatarien : Umm Salal SC selon Fabrice Hawkins qui révèle l’échec de l’OGC Nice dans ce dossier.
Abdou Diallo (29 ans) n’a effectué que trois saisons pleines qu’au Paris Saint-Germain avant de partir en prêt du côté du RB Leipzig à l’été 2022. Un an plus tard, le divorce fut officiellement prononcé avec le PSG puisqu’il s’engageait définitivement à Al-Arabi à l’instar de Marco Verratti. Comme Le Petit Hibou, Diallo a quitté le club qatarien pour Al-Duhail, mais n’a pas eu la moindre minute à se mettre sous la dent depuis la dernière intersaison.
Abdou Diallo quitte un club qatarien… pour un autre
Son prêt à Al-Duhail va être rompu selon Fabrice Hawkins. Le journaliste de RMC Sport affirme sur son compte X que l’international sénégalais, qui n’a pas pris part à la Coupe d’Afrique des nations au Maroc, est prêté jusqu’à la fin de la saison à Umm Salal SC. Le pensionnaire du championnat qatarien aurait remporté une course à la signature de Diallo plutôt disputée en coulisses et notamment en Ligue 1.
Nice a perdu le bras de fer pour Diallo
En offrant une situation financière plus confortable aux parties concernées dont Abdou Diallo, Umm Salal SC aurait pris le meilleur sur le Los Angeles FC, Anderlecht ainsi que l’OGC Nice. Claude Puel ne pourra donc pas compter sur l’ancien joueur du PSG qui devrait être utilisé par Umm Salal dès ce vendredi contre Al-Shahaniya.