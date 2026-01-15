Kylian Mbappé : Le PSG menacé après la séparation !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Contrairement au PSG qui a été éliminé dès les 1/16èmes de finale de Coupe de France, Endrick et l’OL se sont hissés au prochain tour et affronteront Laval début février. Sans le tenant du titre, le club lyonnais voit ses chances grimper pour sortir vainqueur de cette compétition. Avant la fin de son prêt convenu avec le Real Madrid, Endrick compte bien remporter un trophée avant de retrouver Kylian Mbappé.

Depuis le 10 mai 2024, et la prise de parole de Kylian Mbappé sur ses réseaux sociaux, la relation entre le PSG et son meilleur buteur de tous les temps avec 256 réalisations est terminée. Leurs routes se sont séparées puisque l’un s’en est allé vivre son rêve de gosse au Real Madrid lorsque l’autre partie a enfin mis les mains sur le trophée qu’il convoitait tant : la Ligue des champions.

Le PSG hors course en Coupe de France, Endrick prêt à lui succéder ? A la Casa Blanca, Kylian Mbappé déposait ses valises en même temps qu’Endrick. Les trajectoires de carrière des deux attaquants au Real Madrid ont été bien différentes, le premier ayant été Soulier d’or européen lorsque le Brésilien n’a pas fait son trou au point d’être prêté à l’OL dans le cadre du mercato hivernal. Pendant le reste de la saison, Endrick défendra les couleurs de l’Olympique Lyonnais sur la scène nationale et européenne en Ligue Europa.