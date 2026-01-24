PSG - 100M€ : Le transfert légendaire qui se prépare ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs saisons déjà, le PSG cherche à attirer les plus grands talents du monde au sein de son effectif. Très actif sur ce marché, le club parisien aurait jeté son dévolu sur un nouveau joyau issu de la Bundesliga. Le prix d’un tel transfert pourrait d’ailleurs rapidement devenir historique. Explications.

Ce n’est pas un secret, mais le PSG cherche toujours à consolider son effectif par l’intermédiaire de jeunes joueurs prometteurs. Le club de la capitale l’a démontré sur ces dernières années, le recrutement de grands talents est véritablement une priorité du côté de Luis Enrique et de Luis Campos.

Le PSG intéressé par Yan Diomandé Si le dirigeant portugais a souvent opéré au Portugal mais aussi en France au cours des dernières périodes de mercato, Luis Campos a également bouclé un très gros coup en Bundesliga avec l’arrivée en 2024 de Willian Pacho en provenance de l’Eintracht Francfort. L’été prochain, le PSG pourrait retenter un énorme transfert en Allemagne. En effet, d’après plusieurs sources, le club parisien fait partie des cadors intéressés par Yan Diomandé.