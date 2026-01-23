PSG - Guardiola : L'annonce qui ne va pas plaire à Luis Enrique

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En 2025, le PSG a tout écrasé sur son passage, devant champion d’Europe en mai dernier. Mais sur ce début de saison, le club parisien a du mal à tenir son rang et son statut. Coach de Manchester City, Pep Guardiola estime quant à lui que désormais, la meilleure équipe du monde est bel et bien Arsenal.

Une fin de règne pour le PSG ? Les champions d’Europe en titre ont connu quelques résultats compliqués au cours des dernières semaines de compétition. La qualification directe de la formation de Luis Enrique pour les 8èmes de finale de la Ligue des Champions se jouera la semaine prochaine.

Le PSG remplacé par Arsenal ? En attendant, en Europe, Arsenal impose le respect. Leader de Premier League, l’équipe de Mikel Arteta réalise pour le moment un sans-faute en Coupe d’Europe. Et selon Pep Guardiola, il n’y a désormais plus de doute, les « Gunners » sont la meilleure équipe du monde à l’heure actuelle.