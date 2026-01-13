Osimhen : Le transfert irrefusable à l’OM !

Alors qu’il a atterri ce mardi soir à Rome, Robinio Vaz est sur le point de quitter l’OM, dans le cadre d’un transfert estimé à 25M€ bonus compris. Pour Walid Acherchour, les dirigeants marseillais ne pouvaient pas se permettre de refuser cette proposition, n’ayant aucune certitude sur le potentiel du joueur et s’il alait devenir « Osimhen ou Bamba Dieng ».
Après une quinzaine de matchs seulement en Ligue 1, Robinio Vaz va déjà quitter l’OM. Ce mardi soir, l’attaquant âgé de 18 ans est arrivé à Rome, avant de s’engager avec la Louve. Le club italien a mis 25M€ bonus compris pour s’attacher ses services. Désireuse dans un premier temps de le prolonger, la direction olympienne a finalement décidé de s’en séparer, le joueur n’ayant pas répondu favorablement à sa proposition.
« C’est une offre qui est irrefusable »
« L’OM fait une bonne affaire, bien évidemment. À partir du moment où tu as acheté un joueur 200 000€ et que tu le revends 25M€ bonus compris avec 10 % à la revente sur un numéro 3. En début de saison, Aubameyang et Gouiri partaient bien devant Robinio Vaz », estime Walid Acherchour dans Génération After sur RMC. « Tout dépend de ce que tu fais derrière des 25M€. Est-ce que c’est pour se renforcer, prendre un numéro 6 devant la défense, essayer de combler certains trous dans cet effectif ? »
« Tu ne peux pas savoir si Robinio Vaz va devenir Osimhen ou Bamba Dieng »
« Il y a la question qui se pose sur la gestion des jeunes, mais, pour moi, c’est une offre qui est irrefusable, en janvier, à deux ans de la fin de son contrat », a ajouté Walid Acherchour. D’autant plus que l’OM n’a aucune certitude du joueur que deviendra Robinio Vaz. « Aujourd’hui, tu ne peux pas savoir si Robinio Vaz va devenir Osimhen ou Bamba Dieng. À partir de ce moment-là, quand tu es l’Olympique de Marseille et que tu as besoin d’argent, tu dois le vendre. »