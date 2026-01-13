Osimhen : Le transfert irrefusable à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a atterri ce mardi soir à Rome, Robinio Vaz est sur le point de quitter l’OM, dans le cadre d’un transfert estimé à 25M€ bonus compris. Pour Walid Acherchour, les dirigeants marseillais ne pouvaient pas se permettre de refuser cette proposition, n’ayant aucune certitude sur le potentiel du joueur et s’il alait devenir « Osimhen ou Bamba Dieng ».

Après une quinzaine de matchs seulement en Ligue 1, Robinio Vaz va déjà quitter l’OM. Ce mardi soir, l’attaquant âgé de 18 ans est arrivé à Rome, avant de s’engager avec la Louve. Le club italien a mis 25M€ bonus compris pour s’attacher ses services. Désireuse dans un premier temps de le prolonger, la direction olympienne a finalement décidé de s’en séparer, le joueur n’ayant pas répondu favorablement à sa proposition.

« C’est une offre qui est irrefusable » « L’OM fait une bonne affaire, bien évidemment. À partir du moment où tu as acheté un joueur 200 000€ et que tu le revends 25M€ bonus compris avec 10 % à la revente sur un numéro 3. En début de saison, Aubameyang et Gouiri partaient bien devant Robinio Vaz », estime Walid Acherchour dans Génération After sur RMC. « Tout dépend de ce que tu fais derrière des 25M€. Est-ce que c’est pour se renforcer, prendre un numéro 6 devant la défense, essayer de combler certains trous dans cet effectif ? »