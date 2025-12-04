OM - Transfert à 60M€ : L’annonce qui change tout ?

Devenu en l’espace d’une saison l’un des piliers de l’Olympique de Marseille, Pierre-Emile Højbjerg fait beaucoup parler de lui à quelques semaines du mercato. La Juventus aurait en effet promis un milieu de terrain à Luciano Spalletti et l’international danois semble être la grande priorité à en croire la presse italienne.
L’hiver s’annonce mouvementé à Marseille et pas seulement sur le front des arrivées. Car si Medhi Benatia et Pablo Longoria semblent vouloir offrir quelques renforts à Roberto De Zerbi, il faudra surtout essayer de garder les meilleurs éléments de l’effectif actuel de l’OM.
Attention à la Juventus !
C’est le cas de Pierre-Emile Højbjerg, arrivé il y a un an et demi et devenu rapidement l’un des plus fidèles soldats de De Zerbi. Plusieurs médias en Italie assurent que la Juventus serait prête à faire des folies pour l’avoir, avec l’OM qui aurait vraisemblablement fixé son prix à 60M€. Les Marseillais pourraient toutefois être sauvés par un certain Adrien Bernabé...
« Je ne lis rien, je ne suis même pas au courant des rumeurs »
Car le milieu espagnol de Parma, l’une des grandes révélations de ce début de saison en Serie A est la grande alternative à Højbjerg de l’OM. « Dans la presse on dit que je vais signer à la Juventus ? Je ne lis rien, je ne suis même pas au courant des rumeurs » a déclaré Bernabé, d’après Mediaset. « J'essaie de me concentrer sur ce que j'ai à faire : progresser et réussir à Parme. Plus je réussirai à Parme, mieux ce sera pour moi ».