OM - Transfert à 60M€ : L’annonce qui change tout ?

Axel Cornic

Devenu en l’espace d’une saison l’un des piliers de l’Olympique de Marseille, Pierre-Emile Højbjerg fait beaucoup parler de lui à quelques semaines du mercato. La Juventus aurait en effet promis un milieu de terrain à Luciano Spalletti et l’international danois semble être la grande priorité à en croire la presse italienne.

L’hiver s’annonce mouvementé à Marseille et pas seulement sur le front des arrivées. Car si Medhi Benatia et Pablo Longoria semblent vouloir offrir quelques renforts à Roberto De Zerbi, il faudra surtout essayer de garder les meilleurs éléments de l’effectif actuel de l’OM.

Attention à la Juventus ! C’est le cas de Pierre-Emile Højbjerg, arrivé il y a un an et demi et devenu rapidement l’un des plus fidèles soldats de De Zerbi. Plusieurs médias en Italie assurent que la Juventus serait prête à faire des folies pour l’avoir, avec l’OM qui aurait vraisemblablement fixé son prix à 60M€. Les Marseillais pourraient toutefois être sauvés par un certain Adrien Bernabé...