OM - Rothen : Le transfert qui le dégoûte !

Le mercato hivernal s’emballe du côté de l’OM. En effet, le club phocéen est sur le point de mettre la main sur Quinten Timber et Ethan Nwaneri. Ce dernier va débarquer en provenance d’Arsenal dans le cadre d’un prêt soumis à quelques conditions. Mais voilà que Jérôme Rothen n’est clairement pas fan de l’opération que l’OM est en train de conclure.

En ce mois de janvier, l’OM va accueillir des recrues pour s’armer au mieux pour la seconde partie de saison. C’est ainsi que Roberto De Zerbi devrait pouvoir compter sur l’arrivée d’Ethan Nwaneri en provenance d’Arsenal. Comme révélé par RMC, l’Anglais va être prêté jusqu’à la fin de la saison, moyennant 1,5M€. Mais voilà que l’addition pourrait grimper si l’OM ne fait pas assez jouer Nwaneri.

« C’est tout le football que je n’aime pas » Clairement pas fan de cette opération Nwaneri à l’OM, Jérôme Rothen l’a fait savoir. C’est ainsi qu’il a balancé au micro de RMC : « Ça me laisse perplexe. C’est tout le football que je n’aime pas. Quand tu viens juste pour avoir du temps dans un club comme Marseille, qui joue la Ligue des Champions, je trouve que fait de faire un prêt comme ça payant mais sans option d’achat, c’est vraiment travailler pour Arsenal. Tu t’engages à la faire jouer. Je ne suis pas en train de dire que c’est un mauvais joueur et qu’il n’a rien à faire à Marseille. J’imagine quand même que Benatia a l’oeil pour se rendre compte que lui peut apporter un plus à l’OM ».