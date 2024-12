OM : Le transfert de Greenwood leur reste en travers de la gorge

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, ce sont pas moins de 12 nouveaux joueurs qui ont été recrutés par l’Olympique de Marseille lors du mercato. Le club phocéen a frappé fort, n’hésitant pas à sortir le chéquier pour offrir de nouvelles armes à Roberto De Zerbi. Moyennant près de 30M€, c’est Mason Greenwood qui a été recruté en provenance de Manchester United. Au grand dam de la Lazio Rome, qui a dû mal à digérer l’échec Greenwood.

Plus en odeur de sainteté à Manchester United suite à ses déboires avec la justice anglaise et les accusations de violence conjugale et de viol de sa compagne, Mason Greenwood s’était relancé en prêt la saison dernière à Getafe. Cherchant alors à s’en débarrasser définitivement cet été, les Red Devils ont trouvé preneur avec l’OM. Malgré la polémique de son transfert sur la Canebière, le club phocéen a été jusqu’au bout de son idée, signant alors un chèque de 30M€ pour faire venir Greenwood. Et sportivement, c’est une réussite jusqu’à présent.

« Les meilleures affaires sont celles que l'on ne fait pas »

C’est donc l’OM qui a raflé la mise avec Mason Greenwood, devançant notamment la Lazio Rome. Et de l’autre côté des Alpes, on a un peu de mal à digérer l’échec visiblement. Directeur sportif de la Lazio, Angelo Fabiani confiait, rapporté par TMW : « Greenwood, nous le voulions déjà l'année dernière, mais il y a eu un problème avec le joueur. Vous savez tous quel a été le problème avec Greenwood. Cette année, un agent nous a proposé l'idée de Greenwood en Italie, nous lui avons donné un délai, à partir de là une vente aux enchères a commencé et j'ai senti que je pouvais aller jusqu'à une certaine limite. Nous avons proposé 22 millions de livres sterling pour 50 % du joueur, soit environ 26 millions d'euros. Il a préféré choisir une autre voie et je dis que les meilleures affaires sont celles que l'on ne fait pas. Je veux des Rovella, des Zaccagni, des joueurs qui aiment l'environnement dans lequel ils travaillent. Je ne veux pas de ces mercenaires, c'est une chance de ne pas faire certaines affaires. Je pourrais me vendre pour 50 000 euros de plus mais j'ai des valeurs que mes parents m'ont transmises. S'il a pris un autre chemin, nous souhaitons bonne chance à Greenwood ».

« Nous n'acceptons pas les mercenaires »

Président de la Lazio, Claudo Lotito avait lui lâché, rapporté par TMW, à propos de Mason Greenwood : « Greenwood n'est absolument pas un regret, quelqu'un qui n'accepte pas de venir dans la Lazio ne peut pas être un regret. Il va bien à Marseille, il a fait un choix et c'est très bien. Nous n'acceptons pas les mercenaires, nous voulons seulement ceux qui choisissent la Lazio ».