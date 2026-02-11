OM - Greenwood vendu dans un grand club européen : Il explique pourquoi c’est impossible !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Considéré comme le meilleur joueur de l'OM depuis un an et demi, Mason Greenwood a-t-il vraiment la carrure pour s'imposer au plus haut niveau européen et être vendu à un club plus prestigieux ? Un ancien joueur emblématique de l'OM a son avis bien précis sur la question, et explique en quoi il parait impossible pour Greenwood de briller dans un club plus huppé.

La question revient régulièrement sur le devant la scène depuis son arrivée à l'OM à l'été 2024 : Mason Greenwood est-il taillé pour les plus grands clubs européens ? Ses performances globales sous le maillot du club phocéen s'avèrent relativement satisfaisant, mais l'ancien joueur de Manchester United divise néanmoins quant à ses réelles capacités à faire la différence au plus haut niveau. Et un ancien joueur emblématique de l'OM se montre particulièrement critique à l'égard de Greenwood...

Dugarry : L’affaire de bagarre à l’OM qu’il n’a toujours pas digéré ! https://t.co/ejpNNepNpB — le10sport (@le10sport) February 10, 2026

« S'il était constant dans le haut niveau, il ne serait plus chez nous » Interrogé par Le Phocéen, Eric Di Meco s'est lâché au sujet de Mason Greenwood et explique pourquoi le numéro 10 de l'OM ne pourrait pas être vendu dans un gros club étranger : « Je pense qu'on a survendu beaucoup de joueurs de cette équipe. Avec Weah, Greenwood est un des joueurs qui peuvent échapper à la critique. Mais contrairement à Weah, il a des hauts et des bas. On a quand même parlé de Ballon d'Or pour Greenwood dans un débat à la radio il n'y a pas longtemps. C'est un super joueur, c'est notre meilleur joueur. Mais s'il était constant dans le haut niveau, et notamment dans les grands matchs, il ne serait plus chez nous », indique l'ancien défenseur marseillais.