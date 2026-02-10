Kylian Mbappé et Luis Enrique : Les retrouvailles dans un autre club que le PSG qui font marrer à l'avance

Nommé entraîneur du PSG en 2023, Luis Enrique aura donc eu sous ses ordres Kylian Mbappé pendant une saison. Mais voilà qu'entre les deux hommes, ça ne s'est pas forcément très bien passé. La collaboration a donc pris fin à l'été 2024 avec le départ de Mbappé au Real Madrid. Et s'ils collaboraient à nouveau à l'avenir ? Rien qu'à l'idée d'y penser, ça en amuse certains.
Kylian Mbappé est aujourd'hui dans sa deuxième saison au Real Madrid et voilà qu'il connait déjà son 3ème entraîneur chez les Merengue. Après Carlo Ancelotti, le Français a vu Alvaro Arbeloa remplacer Xabi Alonso au cours de cet exercice. Est-ce pour autant le meilleur choix pour entraîner la Casa Blanca ? Arbeloa pourrait bien ne pas faire long feu sur le banc du Real Madrid, mais par conséquent, la question est de savoir qui sera le prochain entraîneur madrilène.
« Luis Enrique pourrait aussi être un candidat »
Sur Youtube, Pierre Ménès a été interrogé sur le prochain entraîneur du Real Madrid justement. C'est alors qu'il a évoqué l'option Luis Enrique, imaginant ainsi une nouvelle collaboration entre le technicien aujourd'hui au PSG et Kylian Mbappé : « C'est sûr qu'Arbeloa ne va pas faire long feu. (...) Quel entraîneur à la stature ? Je pense que beaucoup de gens pensent à Klopp. Mais est-ce que Klopp a envie d'être le pantin de Pérez ? J'en doute fortement. Luis Enrique pourrait aussi être un candidat. Ça me ferait bien marrer de voir Luis Enrique retrouver Mbappé au Real Madrid ».
Florentino Pérez pense à Zidane ?
Le flou règne donc encore et toujours concernant celui qui reprendra le flambeau au Real Madrid. Quid notamment d'un retour de Zinedine Zidane ? Rodra, journaliste ESPN, expliquait récemment : « Le Real Madrid continuera-t-il avec Arbeloa ou recrutera-t-il un nouvel entraîneur ? Tout dépendra des résultats de cette saison. Si le Real Madrid ne remporte aucun trophée, des sources proches du club ont indiqué à ESPN qu'il est probable qu'Arbeloa quitte son poste d'entraîneur. Quant aux candidats potentiels, aucun ne fait l'unanimité au sein de la direction madrilène. Zinédine Zidane est le favori du président Florentino Pérez ».