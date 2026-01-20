OM - «Budget illimité» pour Greenwood : L'énorme annonce pour son transfert !

Axel Cornic

Arrivé lors de l’été 2024, Mason Greenwood est à sa deuxième saison à l’Olympique de Marseille, où il s’est affirmé comme la grande star de l’équipe. Mais à l’étranger on semble également séduits par les prestations de l’ailier marseillais, comme c’est le cas en Italie avec un certain Antonio Cassano, ancien attaquant fantasque de la Squadra Azzurra.

Les doutes étaient très nombreux lors de sa signature et pas seulement concernant le terrain. Mais Mason Greenwood les a balayés grâce à des prestations toujours plus convaincantes, devenant le véritable facteur X de l’OM de Roberto De Zerbi.

Le phénomène Greenwood Il a terminé sa première saison à 22 buts toutes compétitions confondues, ce qui est déjà excellent. Mais Greenwood devrait bientôt pulvériser ce total, puisqu’il est actuellement à 20 buts en 26 rencontres toutes compétitions avec l’OM... et il reste encore une grande partie de la saison. Ce mercredi face à Liverpool en Ligue des Champions, l’ailier droit de 24 ans pourrait d’ailleurs décider de marquer le coup et refaire parler de lui en Angleterre.