Nouvelle star au PSG : La signature à 11M€ ?

Pierrick Levallet

Le PSG prépare déjà son recrutement pour l’été prochain. Le club de la capitale explorerait plusieurs pistes sur le mercato. Les dirigeants parisiens garderaient notamment un œil sur la situation d’Ibrahima Konaté, dont le contrat expire à l’issue de la saison. L’international français aurait d’ailleurs fixé ses exigences pour une éventuelle prolongation à Liverpool.

L’hiver va être assez calme du côté du PSG. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que le club de la capitale comptait terminer la saison avec le même effectif qu’en septembre. Aucune recrue n’est donc à prévoir en janvier. En revanche, les Rouge-et-Bleu prépareraient déjà leur mercato estival. Et les dirigeants parisiens pourraient saisir une grosse opportunité sur le marché des transferts.

Le dossier Konaté est bloqué à Liverpool Le PSG garderait en effet un œil attentif sur la situation d’Ibrahima Konaté. Le contrat de l’international français à Liverpool expire en juin prochain. Et d’après les informations de The Athletic, le dossier n’aurait toujours pas avancé. Les Reds et le défenseur central de 26 ans ne seraient notamment pas d’accord sur la question du salaire.