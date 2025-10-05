Neymar viré par le PSG, l’incroyable réaction dans le vestiaire !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Arrivé au PSG à l’été 2023, Luis Enrique a immédiatement fait savoir qu’il ne comptait pas sur Neymar et Marco Verratti. Alors que le Brésilien et l’Italien ont fait leurs valises, voilà que certains joueurs parisiens ont tenté une incroyable manoeuvre. En effet, suite au départ de Neymar, le vestiaire du PSG aurait tout fait pour annuler le départ de Verratti. En vain.

Pas dans les plans de Luis Enrique au PSG, Neymar et Marco Verratti ont donc été priés de se trouver un nouveau club. Ainsi, à l’été 2023, le Brésilien a été vendu à Al-Hilal en Arabie saoudite. Le milieu de terrain italien a lui pris la direction du Qatar, s’engageant avec Al-Arabi. Mais voilà sur sous l’impulsion de certains joueurs du PSG, ça aurait pu se passer autrement pour Verratti.

« A partir du moment où Neymar est parti, ils se sont dit que… » En effet, au sein du vestiaire du PSG, s’inquiétant après le départ de Neymar, certains joueurs auraient tenté de faire annuler le transfert de Marco Verratti. Pour 100% PSG, Fabrice Hawkins, journaliste RMC, a expliqué a ce propos : « Chez les joueurs, certains étaient résignés. Ils se disaient qu’ils y arriveraient jamais avec ce groupe, qu’il fallait épurer. A partir du moment où Neymar est parti, ils se sont dit que le milieu de terrain ça allait être assez léger ».