Mercato : Un accord est annoncé, c’est la douche froide pour le PSG

L’été dernier, le PSG a tenté pendant longtemps de recruter Khvicha Kvaratskhelia, pour densifier le côté gauche de son attaque. Finalement, Naples n’a pas cédé et le Géorgien est donc resté du côté de l’Italie. Les dirigeants parisiens sont toutefois toujours sur les traces de l’attaquant, mais ce dernier serait en passe de prolonger avec le Napoli.

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG était dans l’obligation de réagir. Lors du dernier mercato estival, le club de la capitale a donc multiplié les pistes pour remplacer le champion du monde. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, les dirigeants parisiens voulaient absolument que Khvicha Kvaratskhelia prenne la place du Français. Ce dernier était d’ailleurs d’accord pour venir, mais c’est le Napoli qui a fermé la porte, préférant perdre Osimhen plutôt que Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia va prolonger à Naples

Malgré le fait que Khvicha Kvaratskhelia soit resté à Naples, le PSG a continué à s’intéresser à l’attaquant. Le club de la capitale qui a besoin d’un attaquant voulait donc retenter sa chance, mais il est fort probable que cela soit encore un échec. En effet, d’après les informations de Sport Mediaset, le Géorgien et le Napoli auraient un accord pour une prolongation de contrat jusqu’en 2029. Cela devrait permettre au joueur de 23 ans de gagner un plus gros salaire avec une rémunération future estimée à 6M€.

L’option Rashford pour le PSG ?

Une arrivée de Khvicha Kvaratskhelia au PSG ne devrait donc pas intervenir prochainement et le club de la capitale va donc devoir se tourner vers d’autres pistes. Dernièrement, c’est l’hypothèse Marcus Rashford qui a pris de l’ampleur. L’Anglais est suivi depuis longtemps par les dirigeants parisiens, et Manchester United souhaiterait s’en séparer. Cela pourrait donc être une bonne solution de repli pour le champion de France, d’autant plus que les Red Devils pourraient se suffire d’un chèque de 40M€ pour le joueur de 27 ans.