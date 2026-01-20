Mercato : Transfert de rêve au PSG, c'est validé !

A l'époque, c'est un transfert qui n'avait pas fait grand bruit. Et pourtant, en lâchant 40M€ pour le transfert de Nuno Mendes en 2021, le PSG avait frappé très fort. L'un de ses anciens entraîneurs raconte d'ailleurs que c'est un rêve pour tout entraîneur de pouvoir compter sur un tel joueur.
En 2021, le PSG lâchait 40M€ pour recruter un jeune portugais en provenance du Sporting CP, un certain Nuno Mendes. Et le club de la capitale ne s'est pas trompé puisqu'il est devenu le meilleur latéral gauche du monde. Filipe Antunes, son entraîneur en U17, se rappelle d'ailleurs d'un joueur qu'il apprécie grandement et qu'il présente comme un rêve pour tout coach.
«Nuno, lui, n'a jamais changé d'état d'esprit»
« J'étais le coach de Nuno quand il nous a rejoints avec les U17 en fin de saison. Deux ans après, il passait en équipe première. Il a toujours été un très bon joueur. Tout le monde connaissait ses qualités. Mais à 14-15 ans, il était encore un enfant, immature physiquement. C'est à partir de 16 ans qu'il a commencé à grandir et que son développement a été très rapide. Certains grandissent plus vite que d'autres et certains ne comprennent pas pourquoi ils ne jouent pas. Nuno, lui, n'a jamais changé d'état d'esprit », lâche-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant de poursuivre.
«Nuno, c'est le rêve pour n'importe quel coach»
« Il voulait jouer, évidemment, mais pour lui, chaque minute était une opportunité. Il donnait le maximum à chaque fois. C'est ce qui le différenciait des autres. Parfois, les bons joueurs font ce qu'ils savent faire. Lui, il faisait ce dont le coach avait besoin. Il pouvait faire énormément de choses : bien défendre, bien attaquer, jouer 3e défenseur, ailier... C'était une question de temps. Je me rappelle que lorsqu'il nous avait rejoints en U17, il était venu remplacer Gonçalo Inacio qui s'était blessé et qui, à l'époque, jouait à gauche. Et son impact offensif sur l'équipe avait été immédiat. L'année d'après il était aussi revenu très fort après sa blessure. Je pouvais imaginer qu'il passerait pro, mais à l'époque, impossible de deviner qu'il deviendrait le joueur qu'il est aujourd'hui. Nuno, c'est le rêve pour n'importe quel coach », ajoute Filipe Antunes.