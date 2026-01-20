Mercato : Transfert de rêve au PSG, c'est validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A l'époque, c'est un transfert qui n'avait pas fait grand bruit. Et pourtant, en lâchant 40M€ pour le transfert de Nuno Mendes en 2021, le PSG avait frappé très fort. L'un de ses anciens entraîneurs raconte d'ailleurs que c'est un rêve pour tout entraîneur de pouvoir compter sur un tel joueur.

En 2021, le PSG lâchait 40M€ pour recruter un jeune portugais en provenance du Sporting CP, un certain Nuno Mendes. Et le club de la capitale ne s'est pas trompé puisqu'il est devenu le meilleur latéral gauche du monde. Filipe Antunes, son entraîneur en U17, se rappelle d'ailleurs d'un joueur qu'il apprécie grandement et qu'il présente comme un rêve pour tout coach.

«Nuno, lui, n'a jamais changé d'état d'esprit» « J'étais le coach de Nuno quand il nous a rejoints avec les U17 en fin de saison. Deux ans après, il passait en équipe première. Il a toujours été un très bon joueur. Tout le monde connaissait ses qualités. Mais à 14-15 ans, il était encore un enfant, immature physiquement. C'est à partir de 16 ans qu'il a commencé à grandir et que son développement a été très rapide. Certains grandissent plus vite que d'autres et certains ne comprennent pas pourquoi ils ne jouent pas. Nuno, lui, n'a jamais changé d'état d'esprit », lâche-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant de poursuivre.