Mercato - Real Madrid : Dans la tourmente, il lâche une réponse sur son avenir !

Amadou Diawara

Alors que le Real Madrid a subi une correction face au FC Barcelone, Carlo Ancelotti est décrié. En effet, le coach de la Maison-Blanche paye la claque reçue en finale de la Supercoupe d'Espagne. Présent en conférence de presse ce samedi, le coach merengue a fait passer un message fort sur son avenir.

Engagé initialement jusqu'au 30 juin 2024, Carlo Ancelotti a prolongé avec le Real Madrid. En effet, le coach italien a vu son bail être étendu de deux saisons, soit jusqu'en 2026. Malgré tout, Carlo Ancelotti pourrait ne plus faire long feu à la Maison-Blanche.

Real Madrid : Ancelotti est pointé du doigt

Depuis le début de la saison, le Real Madrid réalise des performances en dents de scie, et ce, malgré la signature de Kylian Mbappé l'été dernier. Si le club merengue a retrouvé de sa superbe ces dernières semaines, il a sombré face au FC Barcelone dernièrement. En effet, le Real Madrid s'est incliné 5-2 en finale de la Supercoupe d'Espagne.

«Je me sens soutenu à tout moment»

Décrié depuis la gifle contre le FC Barcelone le 12 janvier, Carlo Ancelotti s'est livré sur sa situation au Real Madrid ce samedi. « Ressentez-vous toujours le même soutien de la part du club ? J'ai une très bonne relation avec l'ensemble du club. Je me sens soutenu à tout moment et ce sera le cas jusqu'au dernier jour. Nous continuons à travailler ensemble. Cela ne me dérange pas d'être questionné », a confié le technicien de la Maison-Blanche en conférence de presse.