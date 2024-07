Mercato - PSG : Trois menaces pour la succession de Mbappé !

Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG libre cet été pour s'engager avec le Real Madrid, et la direction du club francilien s'est donc mise en quête de son successeur sur le marché des transferts. Le nom de Jadon Sancho revient avec insistance, mais le PSG n'est pas seul sur le coup... Explications.

C’était un secret de polichinelle depuis maintenant plusieurs mois, et la nouvelle avait été actée au début du mois de mai via un post de Kylian Mbappé sur ses réseaux sociaux : le capitaine de l’équipe de France a décidé de ne pas prolonger son contrat avec le PSG. Il a ensuite officialisé sa signature au Real Madrid jusqu’en 2029, mettant donc un terme définitif à son aventure au Parc des Princes. Et le PSG, désormais orphelin de son meilleur buteur, doit assurer sa succession en attaque.

PSG interested in Manchester United forward Jadon Sancho. No formal approach yet - but they have explored the conditions of a deal. Juventus, Borussia Dortmund & unnamed Premier League club also keen. Sancho expected to fly to USA for United’s pre-season tour. #MUFC #PSG