Mercato - PSG : Mauvaise nouvelle pour le prochain transfert ?

Comme l’a récemment révélé la presse italienne, le PSG serait intéressé par un transfert du Nigérian Ademola Lookman. L’ailier de 26 ans pourrait quitter l’Atalanta Bergame cet été, et aurait informé les dirigeants parisiens de son souhaite de signer à Paris. Cependant, le club bergamasque préférerait se séparer de Teun Koopmeiners, en partance vers la Juventus. Explications.

Le mercato estival du PSG est loin d’être terminé. Toujours à la recherche d’un élément offensif pour son attaque, Luis Enrique aurait trouvé son bonheur en Serie A. D’après les dernières informations divulguées par la Gazzetta Dello Sport, le club parisien serait très intéressé par le transfert d’Ademola Lookman.

Le PSG fonce sur Lookman

Et cet intérêt serait pleinement réciproque. Selon Foot Mercato, le Nigérian aurait prévenu les hautes sphères parisiennes qu’il souhaitait absolument rejoindre le PSG. Un transfert à hauteur de 55M€ serait possible pour l’Atalanta Bergame, même si selon le média, le club italien est très déçu de l’attitude du joueur vis-à-vis de l’intérêt parisien…

L’Atalanta préfère vendre Koopmeiners ?

Cependant, alors qu’Ademola Lookman est l’un des hommes forts de Gian Piero Gasperini, la Dea pourrait le retenir cet été. Et pour cause, la formation italienne s’apprête déjà à perdre son maestro Teun Koopmeiners, en partance vers la Juventus. Selon The Athletic, la vente du Néerlandais vers la Juve serait plus lucrative pour l’Atalanta que celle de Lookman vers le PSG. Difficile d’imaginer le club bergamasque se séparer de deux éléments aussi importants cet été. Et à choisir, la vente de Koopmeiners serait donc plus bénéfique...