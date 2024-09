Mercato - PSG : Luis Enrique reconnaît l’échec d’un gros transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le mercato a pris fin vendredi soir, et le PSG aura donc recruté quatre joueurs pour un montant total de 170M€. Et bien qu’il soit très satisfait du mercato, Luis Enrique reconnait que d’autres recrues étaient attendues, mais face aux demandes des autres clubs, le PSG n’a pas voulu se lancer de trop longues discussions.

Durant le mercato estival, le PSG s'est montré beaucoup moins actif qu'à son habitude en recrutant seulement quatre nouveaux joueurs à savoir Matvey Safonov, Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué. Mais Luis Enrique a reconnu que le club de la capitale avait essayé d'attirer d'autres joueurs cet été, mais a du se heurter aux exigences des clubs adverses.

Barcola - PSG : Deschamps livre une grosse confidence ! https://t.co/VoiC9iwZxL pic.twitter.com/uRtVAN1fzF — le10sport (@le10sport) September 1, 2024

«On voulait signer des joueurs mais leur prix était très haut»

« Comme le dit un ami à moi, satisfait ou pas, je suis satisfait. Je n'ai pas de traduction pour cette blague espagnole. je ne sais pas le dire en français. Mais le mercato est tel qu'il est, on voulait signer des joueurs mais leur prix était très haut donc cela n'avait pas de sens. J'ai les joueurs que j'ai dans toutes les lignes, je suis très content de leur niveau et de leurs performances. Maintenant, je suis responsable comme entraîneur de développer leur niveau et leur potentiel, en tant qu'équipe, jusqu'à janvier. On est ouvert à faire d'autres recrues à chaque mercato mais je suis très satisfait, je le répète », a confié l’entraîneur du PSG en conférence de presse.

Luis Enrique compte sur tout le monde

Relancé sur le rôle de Milan Skriniar ou encore Danilo Pereira, poussés au départ cet été, mais toujours à Paris, Luis Enrique se montre catégorique : « Je compte sur tous les joueurs du PSG qui ont un contrat. Au niveau sportif, j'ai mes préférences et c'est que moi ou la direction sportive transmet aux joueurs. Milan Skriniar nous a beaucoup aidés la saison passée, Danilo aussi, et maintenant, le mercato est fini, je compte sur mes joueurs et mes choix ne vont pas beaucoup changer. Mais ils sont sous contrat donc dans l'effectif. »