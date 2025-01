Mercato - PSG : Le Qatar annonce la signature du «meilleur du monde» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La magnifique victoire du PSG contre Manchester City (4-2) semble avoir enchanté Nasser Al-Khelaïfi. Le président du club de la capitale était effectivement fou de joie après la rencontre. Il en a même profité pour encenser Luis Enrique, qu’il présente comme le «meilleur entraîneur du monde», tout en vendant la mèche pour sa prolongation de contrat.

Mercredi soir, le PSG a vécu une grande soirée européenne en s'imposant contre Manchester City dans un Parc des Princes en folie (4-2). Une victoire qui soulage le PSG et à l'issue de laquelle Nasser Al-Khelaïfi s'est enflammé pour Luis Enrique, tout en sous-entendant que son coach avait bien prolongé son contrat.

Le PSG pourrait enfin tourner la page ! 💰 Découvrez comment le mercato pourrait leur rapporter bien plus que prévu.

➡️ https://t.co/0lAo0fb6cj pic.twitter.com/eIMP5qoVj0 — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 23, 2025

Al-Khelaïfi vend la mèche pour Luis Enrique

« On communiquera mais je pense qu'on a le meilleur coach au monde. Il a aussi été critiqué par quelques médias. Mais même si on avait perdu ce match, il serait resté pour moi le meilleur au monde. Il l'a montré aujourd'hui. On a joué aujourd'hui avec caractère, courage, identité d'équipe et de façon offensive contre Manchester City. On a fait quelque chose de très bien aujourd'hui », lâche le président du PSG en zone mixte, avant de s’enflamme pour la prestation parisienne contre Manchester City.

«C'était une grande équipe avec un grand entraîneur»

« Fier de ce grand match. Fier de comment on a joué, de perdre 2-0 et de gagner 4-2. L'une des mes plus belles émotions au PSG? Honnêtement, oui je pense. C'était une grande équipe avec un grand entraîneur et un grand joueur. On a montré qu’on était une grande équipe aussi. Les joueurs ont montré du caractère. On est très fiers. Beaucoup de gens doutaient sur notre équipe, mais j’ai toujours eu confiance en mes joueurs, ils sont là dans les grands matchs. On n’est pas encore qualifiés, on a un match important la semaine prochaine. Il faut rester concentré », ajoute Nasser Al-Khelaïfi.