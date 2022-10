Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le contrat pharaonique de Mbappé révélé, les politiques s'emballent

Publié le 25 octobre 2022 à 13h00

Axel Cornic

Les révélations du Parisien concernant le contrat signé par Kylian Mbappé au printemps dernier, ne cessent de faire parler depuis dimanche soir. Cette affaire a rapidement dépassé les frontières du sport et la star du Paris Saint-Germain se retrouve désormais au centre d’une véritable polémique nationale.

Les gros chiffres, ça le connais. A peine majeur, Kylian Mbappé était recruté pour 180M€ par le PSG à l’AS Monaco. Un record pour un joueur français, qui à l’époque avait déjà fait beaucoup de bruit et que le principal intéressé avait considéré « indécent », lors d’un entretien accordé à la RTS , en 2018. Pourtant, quatre ans après c’est une nouvelle histoire de gros sous qui lui colle à la peau avec les révélations du parisien sur un contrat qui pourrait dépasser les 630M€ sur trois ans.

Mercato - PSG : Mbappé réclame son transfert, le Qatar lui lâche un énorme coup de pression https://t.co/rI3hcmzEyS pic.twitter.com/btpARQxgdJ — le10sport (@le10sport) October 24, 2022

« On a atteint un stade d’indécence et d’immoralité qui dépasse l’entendement »

L’importance des chiffres évoqués par le quotidien ont rapidement fait réagir… et pas seulement dans le milieu sportif ! Des personnalités publiques et politiques se sont emparées du sujet, comme Clémentine Autain ce mardi 25 octobre, sur RTL . « Son salaire me choque » a déclaré la députée LFI de Seine-Saint-Denis, qui a d’ailleurs fait le parallèle avec le salaire de Patrick Pouyanné, le patron de Total. « On a atteint un stade d’indécence et d’immoralité qui dépasse l’entendement ».

« C’est une bulle spéculative que je condamne, mais ça ne m’empêche pas d’apprécier Mbappé »

Membre du même parti, Eric Coquerel s’est montré lui plus clément concernant ce contrat de Kylian Mbappé. « Comme toutes les personnes, j'ai mes contradictions. Le football est un sport populaire pratiqué dans le monde entier » a expliqué le président LFI de la commission des finances, au micro de BFM TV . « J’aime le foot de haut niveau (…) mais en même temps, on peut expliquer que c’est une industrie qui a adopté toutes les règles du capitalisme le plus sauvage. C’est une bulle spéculative que je condamne, mais ça ne m’empêche pas d’apprécier Mbappé ».

« Il y a deux gagnants : Kylian Mbappé et l’État »