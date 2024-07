Mercato - PSG : L’annonce fracassante de la presse allemande

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Entré en jeu ce mercredi soir lors du premier match de l’équipe de France aux Jeux Olympiques face aux Etats-Unis, Désiré Doué doit en parallèle régler les questions concernant son avenir. Actuellement joueur de Rennes, le milieu offensif se retrouve au coeur d’une bataille entre le PSG et le Bayern Munich. Alors que le choix de Doué n’avait pas encore été fait, cela serait désormais le cas.

A 19 ans, Désiré Doué ne continuera pas l’aventure avec Rennes. S’il dispute actuellement les Jeux Olympiques avec la France, son transfert se joue en parallèle. Et le crack français se retrouve coeur d’une bataille entre le PSG et le Bayern Munich, tous les deux disposés à investir beaucoup pour boucler le transfert. Mais quid du choix de Doué ? Ce jeudi, Bild a dévoilé la réponse.

Mercato : Le PSG prêt à lâcher une star de l’Euro ! https://t.co/IBUglRbety pic.twitter.com/SVZtgjvuwE — le10sport (@le10sport) July 25, 2024

Doué choisit le Bayern Munich

Le PSG ou le Bayern Munich ? Désiré Doué a donc le choix et selon le média allemand, le joueur de Rennes se serait décidé. Ainsi, la balance pencherait du côté du club bavarois. En effet, Doué aurait décidé de vouloir continuer sa carrière sous le maillot du Bayern Munich. Pour autant, Fabrizio Romano et Fabrice Hawkins ont eux fait savoir que le choix n'était pas encore fait pour Désiré Doué.

Ce n’est pas fini pour le PSG ?

Pour autant, Bild assure que le transfert de Désiré Doué ne serait pas encore perdu pour le PSG. En effet, le club de la capitale pousserait très fort et il n’est pas dit que l’actuel joueur de Rennes change finalement d’avis si Paris lui offre plus en salaire et fasse une plus grosse proposition au club breton. Affaire à suivre…