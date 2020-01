Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo serait fixé pour ce successeur annoncé de Cavani !

Publié le 25 janvier 2020 à 0h45 par J.-G.D.

En cas de transfert d’Edinson Cavani en ce mercato hivernal, le PSG penserait au profil de Krzysztof Piątek. Et le Milan AC serait prêt à céder son attaquant dans le cadre d’un transfert sec (30M€).

Toujours annoncé vers l’Atlético de Madrid, Edinson Cavani pourrait donc rejoindre l’Espagne d’ici le 31 janvier. Leonardo se pencherait sur la succession de l’international uruguayen, et une piste du directeur sportif du PSG mènerait en Italie. Le Brésilien aurait en effet coché le profil de Krzysztof Piątek, en difficulté du côté de Milan. La clan Piątek en a d'ailleurs profité pour faire le point sur son avenir : « Il ne veut pas jouer en réserve. Il veut être en forme pour le championnat d’Europe et s’il ne peut pas le faire au Milan AC, il le fera volontiers ailleurs ». Et le futur de l'international polonais s'inscrirait loin du Milan AC.

Piątek inscrit sur la liste des transferts ?