Mercato - PSG : Al-Khelaïfi passe un coup de fil pour le faire partir

Enfin arrivé à Paris durant l'été, Gabriel Moscardo ne va finalement pas s'éterniser au PSG. en effet, compte tenu de la concurrence au milieu de terrain, le Brésilien s'apprête à être prêté. C'est du côté de Reims que Moscardo devrait passer la saison afin d'avoir du temps de jeu. Un départ au PSG dont Nasser Al-Khelaïfi serait directement à l'origine. Explications.

Alors que Gabriel Moscardo ne devrait pas énormément jouer avec Luis Enrique au PSG cette saison, la solution choisie pour le Brésilien a donc été de le prêter. L'entraîneur espagnol lâchait à propos de Moscardo : « On a beaucoup aimé ce qu'on a vu avant. Mais on est en pleine confection de l’effectif. Il faut gérer, savoir combien de joueurs on va garder. On a des jeunes, mais on veut qu’ils évoluent en ayant du temps de jeu. Moscardo, on va voir ce qu’on fait. Pour les jeunes, il faut voir s’ils restent ou s’ils sont prêtés pour pouvoir jouer ».

Al-Khelaïfi appelle le boss de Reims

A 18 ans, Gabriel Moscardo va donc passer la saison ailleurs qu'au PSG et si rien n'est encore officiel, c'est Reims qui va accueillir le Brésilien. Selon les informations de SportsZone, ce n'est autre que Nasser Al-Khelaïfi qui se cacherait derrière cette opération. En effet, il a été expliqué que Luis Enrique voulait prêter le milieu de terrain, le président du PSG a décroché son téléphone pour appeler Jean-Pierre Caillot, son homologue à Reims, sachant qu'il cherchait un milieu de terrain.

« Arrangement entre amis »

Daniel Riolo n'avait d'ailleurs pas manqué de pousser un coup de gueule à propos de ce petit arrangement entre Nasser Al-Khelaïfi et Jean-Pierre Caillot pour le prêt de Gabriel Moscardo à Reims. « Le PSG va prêter Moscardo à Reims donc ? Je ne sais pas si on comprend, on mesure ce à quoi on assiste. NAK fait le Mercato, décide de l’argent des uns et des autres. C’est évidement un hasard ce prêt à Reims ? NAK, Labrune, Caillot. Arrangement entre amis. C’est fou », avait-il posté sur X.