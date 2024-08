Mercato : Opération à 10M€ pour le PSG, il annonce du lourd !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG a recruté João Neves contre un montant de 70M€ (bonus compris), mais aussi contre le prêt avec option d’achat de Renato Sanches vers Benfica. Toujours aussi blessé, le milieu portugais va tenter de se relancer au sein de son club formateur. Entraîneur des Aigles, Roger Schmidt espère quant à lui que les pépins physiques laisseront le joueur de 26 ans plus tranquille à Lisbonne.

Le mercato estival du PSG a été marqué par un gros coup réalisé par la direction. Considéré comme l’une des plus belles promesses du football mondial à son poste, João Neves s’est engagé jusqu’en 2029 en faveur du club parisien. De son côté, Renato Sanches a fait le chemin inverse en rejoignant Benfica. Cette opération s’est conclue dans le cadre d’un prêt avec option d’achat à 10M€ pour le club lisboète.

« Je fais confiance au service médical et aux physiothérapeutes du club »

De retour au sein de son club formateur, Renato Sanches espère relancer sa carrière, lui qui n’a jamais été épargné par les blessures et les pépins physiques en tout genre. Entraîneur de Benfica, Roger Schmidt s’est exprimé sur l’arrivée du joueur de 26 ans, et espère que ses antécédents seront derrière lui : « S'il avait toujours pu jouer au meilleur niveau, peut-être que le transfert à Benfica n'aurait pas été possible. Je fais confiance au service médical et aux physiothérapeutes du club, mais surtout au joueur et à sa motivation », a expliqué l’Allemand, relayé par O Jogo.

« Nous verrons son état de santé semaine après semaine et quand il pourra intégrer l'équipe »

« Maintenant, c'est à nous de le soigner, de ne pas le surcharger, de le mettre sur le terrain au bon moment et de lui faire retrouver sa meilleure condition physique pour qu'il puisse rejouer son meilleur football en toute confiance », poursuit Roger Schmidt. « Nous verrons son état de santé semaine après semaine et quand il pourra intégrer l'équipe. Ce ne sera pas demain (dimanche), ce ne serait pas intelligent, mais je crois vraiment qu'il sera un joueur très important pour nous ».