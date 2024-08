Mercato - OM : Une légende débarque à Marseille pour un indésirable !

Arnaud De Kanel

Placé dans le loft de l'OM, Chancel Mbemba est prié de se trouver un nouveau club avant la clôture du mercato. Le défenseur central congolais pourrait rebondir en Arabie saoudite mais en attendant, la légende Samuel Eto'o est venue lui rendre visite. Le Camerounais lui aurait même glissé de précieux conseils.

L'avenir de Chancel Mbemba semble s'écrire loin de l'OM. Désireux de se séparer de son défenseur central avant la clôture du mercato estival, le club phocéen l'a mis à l'écart. Une décision injuste du point de vue du Congolais qui l'a très mal digéré.

Mbemba mis à pied

A bout de nerfs, Chancel Mbemba a craqué en s'en prenant à un adjoint de Mehdi Benatia. Cet écart de comportement lui a valu une mise à pied ainsi qu'une retenue sur salaire. Toujours en attente d'une proposition intéressante, Mbemba, qui serait sur les tablettes de Al-Ittihad et de Bologne, a reçu la visite de Samuel Eto'o en guise de soutien.

Eto'o lui rend visite

De passage à Marseille, la légende camerounaise est passée au domicile de Faris Moumbagna pour lui apporter son soutien après sa terrible blessure. Il en a fait de même avec Chancel Mbemba. « Quand la légende Samuel Eto’o se déplace pour me rendre visite. Merci beaucoup pour les conseils et la considération, cela me va droit au cœur ! », a déclaré le défenseur de l'OM sur ses réseaux sociaux.