Mercato - OM : Un transfert à 20M€ pour remplacer Aubameyang ?

Alors que son agent a récemment ouvert la porte à un départ du Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko serait dans le viseur de l’OM, à la recherche d’un nouvel attaquant afin de remplacer Pierre-Emerick Aubameyang. Le club allemand ne serait pas fermé à l’idée de s’en séparer, contre une somme comprise entre 15 et 20M€.

Si Eddie Nketiah (25 ans, Arsenal) semble être sa priorité, l’OM penserait également à Youssoufa Moukoko afin de succéder à Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant âgé de 19 ans est sous contrat jusqu’en juin 2026, mais comme l’a récemment laissé entendre son agent, Patrick Williams, il prévoit de quitter le Borussia Dortmund lors de cette période de mercato.

« Nous sommes en train de sonder l'intérêt de l'Angleterre, de l'Espagne et de la France »

« Youssoufa a reçu beaucoup de promesses avant de signer, mais elles ne se sont pas concrétisées. Il a toujours été intéressé par le jeu et par son développement, pas par autre chose, comme les médias l'ont toujours prétendu », a confié Patrick Williams au journaliste Fabrizio Romano. « Ce n'est pas un secret qu'il y a suffisamment de clubs qui croient aux qualités de Youssoufa et qui veulent l'avoir dans leur équipe (…) Nous voulions que les choses soient différentes, mais c'est le monde du football. Youssoufa est totalement clair dans son esprit, extrêmement concentré et sait ce qu'il veut pour faire avancer sa carrière. Nous sommes en train de sonder l'intérêt de l'Angleterre, de l'Espagne et de la France. »

Dortmund a fixé le prix de Moukoko

D’après les informations de Sky Deutschland, l’OM va en revanche devoir composer avec la concurrence de Gérone, du Betis Séville, de la Real Sociedad, de Villarreal, du Stade Rennais et de Southampton afin de s’attacher les services de Youssoufa Moukoko. Le Borussia Dortmund aurait fixé son prix et attendrait une somme comprise entre 15 et 20M€ afin de séparer de l’international allemand (2 sélections).