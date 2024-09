Mercato - OM : Il se lâche après son transfert de dernière minute

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Quelques jours après son départ de l’OM, Samuel Gigot était présent en conférence de presse ce mercredi à l'occasion de sa présentation en tant que nouveau joueur de la Lazio, avec qui il s’est engagé sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat. Un club qu’il a tout de suite voulu rejoindre quand l’occasion s’est présentée.

Deux ans après son arrivée en provenance du Spartak Moscou, Samuel Gigot a mis fin à son aventure à l’OM cet été. Poussé vers la sortie par le club marseillais, le défenseur âgé de 30 ans est parti le dernier jour du mercato estival pour rejoindre la Lazio, dans le cadre d’un prêt avec obligation d’achat. Présent en conférence de presse ce mercredi, il a livré ses premiers mots en tant que Biancocelesti.

« En Italie, il y a toujours eu de grands défenseurs, j'aime défendre »

« Je remercie le directeur Fabiani et le président pour cette opportunité », a déclaré Samuel Gigot. « En Italie, il y a toujours eu de grands défenseurs, j'aime défendre. J'ai eu beaucoup d'entraîneurs italiens, mais ce que je vois ici, je l'ai déjà fait. Je suis prêt à travailler dans la ligne défensive et à faire ce qu'on me demande. » L’ancien joueur de l’OM pense déjà à marquer dans le derby entre la Lazio et l’AS Rome : « C'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Je sais que le derby est un match très important et que seule la victoire compte. Pour les supporters, c'est la vie, il ne s'agit pas de marquer, il s'agit de gagner. »

« Quand la Lazio m'a appelé, j'ai tout de suite pensé à y aller »

Avant de penser à cela, Samuel Gigot veut d’abord être à 100% physiquement, lui qui s’entraînait avec la réserve de l’OM avant son départ. « Le premier objectif est d'être le plus en forme possible. Je veux être en forme tout de suite et jouer le plus possible et bien, ce qui est le plus important. Quand la Lazio m'a appelé, j'ai tout de suite pensé à y aller, c'est une grande équipe et je l'ai toujours suivie parce que j'ai aussi joué avec Marusic », a-t-il ajouté, dans des propos relayés par LaLazioSiamoNoi.it.