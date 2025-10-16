Mercato : Le transfert XXL qui fait parler à l’OM !

Recruté à l’été 2024 en provenance de Manchester United, l’arrivée de Mason Greenwood a suscité beaucoup de réactions négatives, lui qui avait fait l’objet d’accusations de violence conjugale. Un sujet sur lequel est revenu Pablo Longoria, expliquant que l’OM avait fait un gros travail de prise d’information avant de le recruter, même si une personne au sein de la direction sportive n’était pas en accord avec les autres.
Au moment de son transfert, plusieurs voix s’étaient élevées afin de s’opposer à l’arrivée de Mason Greenwood à l’OM. Malgré son passé controversé qui l’a contraint à quitter Manchester United et fait qu’aujourd'hui il n’a plus sa place en sélection anglaise, Marseille a tout de même décidé de le recruter, après avoir pris plusieurs renseignements sur son comportement auprès de ses anciens clubs.
« À partir du moment où vous pensez prendre la bonne décision, ok, allons-y »
« Nous avons recueilli de nombreuses informations auprès des différents clubs pour lesquels il a joué afin de comprendre la situation, ce qui s'était passé, etc. Et je me suis demandé : est-ce que je me sens à l'aise avec les informations dont je dispose ? Et ma réponse a été oui, absolument », a expliqué Pablo Longoria dans le podcast Business of Sport. « À ce moment-là, vous tirez parti de la situation sur le marché. Il est extrêmement talentueux, il joue pour vous et vous avez la possibilité de tirer parti des circonstances qui se sont produites dans le passé. À partir du moment où vous pensez prendre la bonne décision, ok, allons-y. »
« Il y avait un désaccord individuel, une seule personne »
Un choix qui n’a tout de même pas fait l’unanimité. « Étions-nous tous d'accord ? Il y avait un désaccord individuel, une seule personne. Mais finalement, au moment où la décision est prise… », a ajouté le président de l’OM, évoquant ensuite la stratégie de communication autour de l’arrivée de Mason Greenwood. « Sincèrement, pour moi, c'est très simple. Dans toute stratégie de communication, lorsque vous avez des doutes et que vous forcez une situation, vous aurez toujours une très mauvaise stratégie de communication, car vous ne serez pas crédible. Dites simplement la vérité. Expliquez en toute transparence pourquoi vous prenez cette décision, en expliquant tout le processus qui vous a amené à prendre cette décision. »