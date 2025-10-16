Mercato : Le transfert XXL qui fait parler à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Recruté à l’été 2024 en provenance de Manchester United, l’arrivée de Mason Greenwood a suscité beaucoup de réactions négatives, lui qui avait fait l’objet d’accusations de violence conjugale. Un sujet sur lequel est revenu Pablo Longoria, expliquant que l’OM avait fait un gros travail de prise d’information avant de le recruter, même si une personne au sein de la direction sportive n’était pas en accord avec les autres.

Au moment de son transfert, plusieurs voix s’étaient élevées afin de s’opposer à l’arrivée de Mason Greenwood à l’OM. Malgré son passé controversé qui l’a contraint à quitter Manchester United et fait qu’aujourd'hui il n’a plus sa place en sélection anglaise, Marseille a tout de même décidé de le recruter, après avoir pris plusieurs renseignements sur son comportement auprès de ses anciens clubs.

« À partir du moment où vous pensez prendre la bonne décision, ok, allons-y » « Nous avons recueilli de nombreuses informations auprès des différents clubs pour lesquels il a joué afin de comprendre la situation, ce qui s'était passé, etc. Et je me suis demandé : est-ce que je me sens à l'aise avec les informations dont je dispose ? Et ma réponse a été oui, absolument », a expliqué Pablo Longoria dans le podcast Business of Sport. « À ce moment-là, vous tirez parti de la situation sur le marché. Il est extrêmement talentueux, il joue pour vous et vous avez la possibilité de tirer parti des circonstances qui se sont produites dans le passé. À partir du moment où vous pensez prendre la bonne décision, ok, allons-y. »