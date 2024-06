Mercato : Le Real Madrid prépare un autre coup à la Mbappé !

La rédaction

Le Real Madrid est très souvent l’un des dynamiteurs du mercato estival. Les Merengue n’ont pas dérogé à la règle cette année, en officialisant l’arrivée de Kylian Mbappé, pressentie depuis plusieurs mois, le 3 juin dernier. La venue libre du Bondynois est un gros coup pour les pensionnaires de Santiago Bernabéu. Le club de Florentino Pérez pourrait récidiver, cette fois-ci avec Trent-Alexander Arnold.

Alors que l’officialisation de l'arrivée Kylian Mbappé a enflammé la planète football ces derniers jours, les dirigeants du Real Madrid semblent continuer d’avancer sur différents dossiers. Florian Wirtz a notamment été cité comme l’une des cibles merengue, mais les Champions d’Europe seraient également à la poursuite d’un autre élément de classe mondiale : Trent-Alexander Arnold. Et la Maison Blanche aurait un plan très précis pour attirer l’Anglais.

Alexander-Arnold au Real Madrid gratuitement ?

Le contrat d’Alexander Arnold expirera en 2025, et ça, le Real Madrid semble l’avoir bien remarqué. D’après AS , les Merengue veilleraient sur l’Anglais et souhaiteraient le voir arriver dans la capitale espagnole l’été prochain. Après Kylian Mbappé, ce serait une autre autre grosse arrivée sans indemnité de transfert pour les Madrilènes.

Trouver un remplaçant un Carvajal