Mercato : Le PSG tente un coup de poker !

Amadou Diawara

Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes le 1er janvier, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi estimerait qu'il n'a pas besoin de se renforcer. Malgré tout, le club de la capitale devrait enregistrer l'arrivée de Dro Fernandez. D'après Laurent Perrin, le recrutement du crack du FC Barcelone est un pari sur l'avenir.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a procédé à quelques ajustements dans son effectif. Plutôt que d'enflammer le marché des transferts, le club de la capitale s'est contenté de recruter trois joueurs : Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi.

Mercato : Le PSG estime qu'il n'a pas besoin de recruter Cet hiver, le PSG devrait encore se montrer discret sur le mercato. En effet, Luis Campos ne devrait offrir qu'un seul joueur à Luis Enrique : Dro Fernandez (18 ans). A en croire Laurent Perrin, interrogé par des internautes lors d'un tchat, le recrutement de la pépite du FC Barcelone est coup de poker du PSG.