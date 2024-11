Mercato : Le PSG prépare une surprise pour son prochain attaquant ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très peu utilisé par Luis Enrique depuis le début de la saison, Randal Kolo Muani ne semble plus entrer dans les plans de son coach. Et pourtant, l’ancien Nantais est entré en jeu à la mi-temps contre Angers samedi soir. Une rencontre à l’issue de laquelle, l’entraîneur du PSG a d’ailleurs laissé entendre qu’il comptait sur Kolo Muani, un temps annoncé sur le départ.

Très décevant depuis son transfert pour 90M€, Randal Kolo Muani ne semble plus entrer dans les plans de Luis Enrique qui l'utilise très peu, malgré la grave blessure de Gonçalo Ramos. Et alors que l'attaquant portugais va prochainement faire son retour, l'ancien Nantais pourrait être vendu lors du mercato d'hiver. Cependant, contre toute attente, après la victoire contre Angers (4-2), Luis Enrique a ouvert la porte à la possibilité de relancer Randal Kolo Muani.

Luis Enrique prêt à miser sur Kolo Muani ?

« Je crois que Marco Asensio a fait 3 passes décisives aujourd’hui, c’est bien ça ? C'est un joueur de top qualité avec le ballon, c’est certain. Kolo Muani s’est aussi créé des occasions en entrant en seconde période. C’est une très bonne dynamique. Mon objectif est d’avoir un maximum de joueurs qui veuillent aider, c’est ce qui me plaît. Je ne me mets pas de barrières. S’il y a un maximum de joueurs qui peuvent aider l’équipe, c’est mieux pour tout le monde : pour moi, pour eux et pour l’équipe. C’est mon objectif en tant qu’entraîneur », a confié le coach parisien devant les médias avant d’ouvrir la porte implicitement à Randal Kolo Muani.

«Je suis toujours ouvert à cela»

« Si un numéro 9 joue soudainement, peu importe lequel, et qu’il répond présent, j’en suis ravi. Si je n’ai pas fait confiance à un joueur et qu’il me fait changer d’avis en s'entraînant à haut niveau, et en jouant à haut niveau, j’en suis ravi. Je ne me mets pas de barrières, jamais. Jusqu'à présent, avec ce que je vois et la façon dont je veux que mon équipe joue, je procède avec ces joueurs. Mais je laisse toujours la porte ouverte à ce que tout joueur qui joue moins, puisse changer sa situation grâce à l’entraînement et aux minutes de jeu grapillées, ou même juste à l'entraînement. Je suis toujours ouvert à cela », ajoute Luis Enrique.