Mercato : Le PSG en danger, une menace est annoncée !

Pierrick Levallet

Le PSG est décidé à miser sur la jeunesse sur le mercato. Le club de la capitale a changé sa méthode de recrutement après les arrivées de Luis Campos et Luis Enrique. Les dirigeants parisiens veulent désormais attirer des cracks. Les Rouge-et-Bleu auraient d’ailleurs coché le nom d’un prodige sur leur liste. Mais une menace semble planer au-dessus de ce dossier.

Depuis que Luis Campos et Luis Enrique ont débarqué au PSG, le club de la capitale a radicalement changé sa manière de recruter. Les dirigeants parisiens ont arrêté de miser sur des stars pour se concentrer davantage sur la jeunesse et les besoins du collectif. Les Rouge-et-Bleu semblent d’ailleurs bien partis pour mettre la main sur Dro Fernandez, prodige du FC Barcelone. Mais les champions d’Europe ne devraient pas s’arrêter là.

Le PSG en pince pour un crack de Bundesliga Le PSG préparerait en effet son recrutement pour l’été prochain. Et dans cette optique, la formation parisienne aurait coché le nom de Yan Diomandé sur sa liste. Du haut de ses 19 ans, l’ailier gauche se fait remarquer avec le RB Leipzig en Bundesliga (7 buts et 6 passes décisives en 19 matchs toutes compétitions confondues). Le contrat de l’international ivoirien court jusqu’en juin 2030, et le club allemand entend en profiter pour fixer un montant colossal pour son transfert. Le PSG ne serait d’ailleurs pas seul sur le coup. Une sérieuse menace planerait même sur ce dossier.