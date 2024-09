Mercato : Jackpot pour McCourt, du jamais vu à l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Si l’OM a impressionné par le nombre de recrues qui ont débarqué, il ne faut pas oublier que le club phocéen a également beaucoup vendu. En effet, le club phocéen a récupéré 81M€ en indemnité de transfert. Une somme qui pourrait encore grimper avec les bonus ou les options d’achat. Un record pour l’OM.

Hyper actif cet été, l'OM a totalement chamboulé son effectif afin de satisfaire Roberto De Zerbi qui est arrivé sur le banc marseillais après le départ de Jean-Louis Gasset. Et alors que de nombreux joueurs sont arrivés, il y a surtout eu beaucoup de ventes, ce qui n'est pas dans les habitudes marseillaises.

Record de vente pour l'OM !

Et pour cause, selon les chiffres de Transfermarkt, l'OM a vendu pour 81M€ au total, ce qui représente le record absolu pour le club phocéen. Au total, sept joueurs ont été transférés cet été à savoir Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Vitinha, Pierre-Emerick Aubameyang, Jonathan Clauss, Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout.

Un bilan quasiment équilibré

Dans le même temps, l'OM a recruté six joueurs sous la forme de transferts secs à savoir Ismaël Koné, Mason Greenwood, Derek Cornelius, Jeffrey de Lange, Geronimo Rulli, Elye Wahi. Au total, le club phocéen a déboursé 85M€, et a donc terminé l'été quasiment à l'équilibre.