Mercato : Ils débarquent à l'OM et règlent un dossier chaud

Le mercato estival de l’OM a été animé. Le club phocéen a notamment chamboulé son poste de gardien de but, avec le probable départ de Pau Lopez, mais surtout avec les arrivées de Jeffrey de Lange et de Geronimo Rulli. Présents en conférence de presse ce mercredi, les deux portiers ont rapidement coupé court à une possible polémique au niveau de la concurrence.

L’OM a totalement changé. Avec l’arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc, les dirigeants du club marseillais ont totalement chamboulé l’effectif, et ce à des postes bien précis. Après plusieurs saisons dans les buts, Pau Lopez va quitter Marseille, qui a recruté Jeffrey de Lange et Geronimo Rulli pour le remplacer. Ce mercredi, les deux joueurs étaient présentés face à la presse, et ont évoqué leur possible concurrence au poste.

« Je n'ai jamais été certain d'être numéro 1 dans mes clubs »

« Il n'y aucune certitude sur le fait d'être numéro 1, dans aucune équipe. Je n'ai jamais été certain d'être numéro 1 dans mes clubs mais j'ai toujours tout donné pour montrer que je voulais l'être », a ainsi confié Geronimo Rulli. « Je viens pour aider l'équipe. L'entraîneur décidera si l'un joue ou si c'est l'autre et je suis très content des premiers jours avec Jeffrey De Lange ».

« Ce sera au coach de décider »

« Je sais où je vais, je dois montrer que je suis prêt et que le coach peut me titulariser. On n'en a pas parlé clairement, je connais l'autre gardien. Ce sera au coach de décider », a quant à lui déclaré Jeffrey de Lange.