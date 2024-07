Mercato : Il voulait signer, le PSG lui a claqué la porte au nez !

Thomas Bourseau

Le PSG a pris la décision de tourner le dos à Angel Di Maria au cours du mercato estival de 2022. Et ce, alors que l’international argentin qui est devenu champion du monde quelques mois après son départ, souhaitait rester au Paris Saint-Germain comme il l’a affirmé en interview pour France Football.

Angel Di Maria l’a lui-même avoué au cours d’un entretien fleuve avec France Football : « J'étais dans une spirale négative et Paris a changé ma vie ». À l’été 2015, après une saison difficile à Manchester United dans sur le terrain qu’en dehors, l’international argentin a signé au PSG où il s’est installé pour sept saisons finalement.

Le clan Mbappé se lance dans un projet à 22M€ https://t.co/cSwn1I9IEK pic.twitter.com/6a0Ueq5q9m — le10sport (@le10sport) July 13, 2024

«Cela m'aurait plu, mais le club en a décidé autrement»

Et si le PSG avait accepté, le meilleur passeur de l’histoire du club aurait rallongé son séjour volontiers à Paris. « Oui, mon idée était de rester un an de plus. Cela m'aurait plu, mais le club en a décidé autrement. Ils ont souhaité que je parte, probablement parce qu'ils voulaient faire venir d'autres joueurs ».

«Cela n'a pas été facile après tant d'années passées là-bas»

Pour France Football, Angel Di Maria affirme avoir compris cette position de la part du PSG, quand bien même le fait d’être poussé vers la sortie par le club qu’il a tant aimé n’ait pas été facile. « Je l'ai compris, même si cela n'a pas été facile après tant d'années passées là-bas. Le football est comme ça. La saison qui a suivi n'a pas été évidente pour Paris et, avec le temps, j'ai fini par admettre que j'étais parti au bon moment ».